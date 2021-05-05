Кэроб, матча, ройбуш: врач назвала, чем заменить кофе, чтобы было полезно

Обожаемый многими напиток кофе далеко не всегда бывает к месту. Иногда кофе нужно срочно заменить, например, по назначению врача. К счастью, существуют отличные альтернативне варианты.

Чем заменить кофе

Ройбуш - красный и зелёный (неферментированный)

"Ароматный чай, с древесными нотками, без кофеина и щавелевой кислоты. Я бы не рекомендовала его при гипотонии (снижает АД) и при анемии (замедляет процесс всасывания железа)", - рассказала Григорьева.

Травяные чаи без кофеина, в том числе иван чай (кипрей)

"Здесь на ваш вкус, учитывая переносимость. Также смотрите на возможное содержание в этих чаях сушеных фруктов, чтобы не перебрать с углеводами", - добавила специалист.

Цикорий

"Этот напиток содержит инулин (полезная еда для микробиоты), витамины группы В, А, Е, пектин, калий, марганец, фосфор. Можно добавлять в напиток растительное молоко / сливки по вкусу", - советует Катерина.

Матча - полезная альтернатива кофе (фото: pixabay.com)

Кэроб

"Порошок из плодов рожкового дерева, разрешен на всех лечебных протоколах, кроме АИП. Не содержит кофеин, оксалаты, по вкусу и запаху напоминает какао. В составе - до 8% протеина, витамины гр В, А, фосфор, кальций, калий и магний. Кэроб содержит достаточно большое количество углеводов (фруктозы и сахарозы) - 49 г на 100 г кэроба, это тоже нужно учитывать. Но также в нем до 40% клетчатки, поэтому при употреблении кэроба нет резкого скачка глюкозы в крови", - рассказала специалист.

Какао

"Можно на всех протоколах, кроме АИП, также по вкусу можно добавить растительное молоко или сливки".

Матча

"Разрешен на всех протоколах. Практически не содержит кофеина, а тонизирует и дает прилив энергии за счет содержания L-теанина. Напиток богат витаминами группы В, С, А, кальцием, калием, цинком, магнием", - рассказала специалист.