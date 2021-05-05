Кероб, матча, ройбуш: лікар назвала, чим замінити каву, щоб було корисно
Обожнюваний багатьма напій кава далеко не завжди буває до місця. Іноді каву потрібно терміново замінити, наприклад, за призначенням лікаря. На щастя, існують відмінні альтернативні варіанти.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Чим замінити каву
- Ройбуш - червоний і зелений (неферментований)
"Ароматний чай, з деревними нотками, без кофеїну і щавлевої кислоти. Я б не рекомендувала його при гіпотонії (знижує артеріальний тиск) і при анемії (уповільнює процес всмоктування заліза)", - розповіла Григор'єва.
- Трав'яні чаї без кофеїну, в тому числі іван чай (кипрей)
"Тут на ваш смак, враховуючи переносимість. Також дивіться на можливий вміст в цих чаях сушених фруктів, щоб не перебрати з вуглеводами", - додала фахівець.
- Цикорій
"Цей напій містить інулін (корисна їжа для мікробіоти), вітаміни групи В, А, Е, пектин, калій, марганець, фосфор. Можна додавати в напій рослинне молоко / вершки за смаком", - радить Катерина.
Матча - корисна альтернатива каві (фото: pixabay.com)
- Кероб
"Порошок з плодів ріжкового дерева, дозволений на всіх лікувальних протоколах, крім АІП. Не містить кофеїн, оксалати, за смаком і запахом нагадує какао. У складі - до 8% протеїну, вітаміни гр В, а, фосфор, кальцій, калій і магній. Кероб містить досить велику кількість вуглеводів (фруктози і сахарози) - 49 г на 100 г кероба, це теж потрібно враховувати. Але також в ньому до 40% клітковини, тому при вживанні кероба немає різкого стрибка глюкози в крові", - розповіла фахівець.
- Какао
"Можна на всіх протоколах, крім АІП, також за смаком можна додати рослинне молоко або вершки".
- Матч
"Дозволений на всіх протоколах. Практично не містить кофеїну, а тонізує і дає приплив енергії за рахунок вмісту L-теаніну. Напій багатий вітамінами групи В, С, а, кальцієм, калієм, цинком, магнієм", - розповіла спеціаліст.
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