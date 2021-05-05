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Кероб, матча, ройбуш: лікар назвала, чим замінити каву, щоб було корисно

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 11:03
Кероб, матча, ройбуш: лікар назвала, чим замінити каву, щоб було корисно Чим корисним замінити каву (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Обожнюваний багатьма напій кава далеко не завжди буває до місця. Іноді каву потрібно терміново замінити, наприклад, за призначенням лікаря. На щастя, існують відмінні альтернативні варіанти.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

Чим замінити каву

  • Ройбуш - червоний і зелений (неферментований)

"Ароматний чай, з деревними нотками, без кофеїну і щавлевої кислоти. Я б не рекомендувала його при гіпотонії (знижує артеріальний тиск) і при анемії (уповільнює процес всмоктування заліза)", - розповіла Григор'єва.

  • Трав'яні чаї без кофеїну, в тому числі іван чай (кипрей)

"Тут на ваш смак, враховуючи переносимість. Також дивіться на можливий вміст в цих чаях сушених фруктів, щоб не перебрати з вуглеводами", - додала фахівець.

  • Цикорій

"Цей напій містить інулін (корисна їжа для мікробіоти), вітаміни групи В, А, Е, пектин, калій, марганець, фосфор. Можна додавати в напій рослинне молоко / вершки за смаком", - радить Катерина.

Кероб, матча, ройбуш: лікар назвала, чим замінити каву, щоб було корисно

Матча - корисна альтернатива каві (фото: pixabay.com)

  • Кероб

"Порошок з плодів ріжкового дерева, дозволений на всіх лікувальних протоколах, крім АІП. Не містить кофеїн, оксалати, за смаком і запахом нагадує какао. У складі - до 8% протеїну, вітаміни гр В, а, фосфор, кальцій, калій і магній. Кероб містить досить велику кількість вуглеводів (фруктози і сахарози) - 49 г на 100 г кероба, це теж потрібно враховувати. Але також в ньому до 40% клітковини, тому при вживанні кероба немає різкого стрибка глюкози в крові", - розповіла фахівець.

  • Какао

"Можна на всіх протоколах, крім АІП, також за смаком можна додати рослинне молоко або вершки".

  • Матч

"Дозволений на всіх протоколах. Практично не містить кофеїну, а тонізує і дає приплив енергії за рахунок вмісту L-теаніну. Напій багатий вітамінами групи В, С, а, кальцієм, калієм, цинком, магнієм", - розповіла спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ендокринолог розповіла, кому категорично не можна голодувати, список.

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