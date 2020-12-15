Кейт Миддлтон в очередной раз станет тетей

Кейт Миддлтон скоро снова станет тетей. Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон ждет второго ребенка. У 37-летней Пиппы и ее 45-летнего мужа миллионера Джеймса Мэттьюса уже есть сын Артур, которому два года.

Близкий к семье источник сообщил, что Пиппа и Джеймс в восторге от того, что во второй раз станут родителями. В этот трудный год этому событию радуется вся семья, сообщает Page Six.

Новый ребенок станет еще одним родственником для троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма - 7-летнего принца Джорджа, 5-летней принцессы Шарлотты и 2-летнего принца Луи.

Пиппа Миддлтон, Джеймс Мэттьюс и их сын Артур (фото: instagram.com/pippamiddleton_)

Согласно последним сообщениям, Пиппа и Джеймс, которые поженились в 2017 году и проживают в Лондоне, близки к покупке загородного поместья площадью 29 га под названием Bucklebury Farm Park в Беркшире, недалеко от дома семьи Миддлтон.

Семья Миддлтон - мама Кэрол, папа Майкл, Кейт, Пиппа и младший брат Джеймс - очень близки.

Напомним, 94-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые за девять месяцев вышла на публику с членами королевской семьи. При этом рядом не было видно ее супруга принца Филиппа, который редко появляется на публике.

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