Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили важнейшую королевскую традицию на Рождество

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям посчитали, что поздравление британцев с Рождеством в 2020 году будет неэтичным на фоне отмены обещанного ослабления карантина в этот день. Представители королевской семьи вместо этого поблагодарили всех работников ключевых отраслей, задействованных в борьбе с пандемией COVID-19, и членов их семей. Об этом герцоги написали на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

На Рождество, 25 декабря, королевская семья отказалась поздравлять британцев с Рождеством из-за резкого введения жестких карантинных ограничений с 20 числа месяца.

"Желать счастливого Рождества в этом году как-то неправильно, поэтому мы желаем, чтобы 2021 год был лучше", — написали в Twitter Уильям и его супруга.

Также они отметили, что в этот день думают о тех, кто вынужден проводить главный праздник года в одиночестве, тех, кто оплакивает умерших, и тех, кто прямо сейчас находится в "красных зонах" и борется за жизни больных с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ранее Елена Зеленская рассказала о подробностях встречи с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

А также рассказывали о том, что стало известно, где президент Владимир Зеленский и его семья будут праздновать Новый год.