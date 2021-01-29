Кейт Миддлтон вынуждена освоить новую профессию: дети в ужасе

Кейт Миддлтон вынуждена была освоить новую профессию, которая требует ряда навыков и умений, что раньше герцогине были не знакомы. Так, во время карантина жене принца Уильяма пришлось стать парикмахером.

Как пишет People, на такие вынужденные меры Миддлтон пришлось пойти из-за карантина.

Сообщается, что герцогиня Кембриджская проводила видеочат с группой других родителей, где и призналась, что вынуждена была сама взяться за ножницы. Пока что "клиентами" Кейт стали только ее дети, но они не в восторге от стрижек мамы.

"У нас есть повседневные родительские обязанности. Но, я думаю, во время изоляции мы должны были взять на себя дополнительные роли, которые помогли бы нам в нашей жизни. Во время локдауна я стала парикмахером, к ужасу моих детей", - признается герцогиня.

Кейт Миддлтон не чужды и другие проблемы родителей на карантине. Как многим мамам, герцогине довелось стать еще и учителем для своих детей, что местами дается непросто.

Миддлтон признается, что испытывает трудности с математикой. Свои познания она оценила на 5 баллов из 10. Однако, как заметила Кейт, без поддержки мужа Уильяма, ей было бы гораздо труднее.

Напомним, что 9 января Кейт Миддлтон отпраздновала свой 39-й день рождения. Они с принцем Уильямом воспитывают троих детей: Джорджа, 7 лет, Шарлотту, 5 лет, Луи, 2 года.

Ранее мы писали, что в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма - пополнение, которому очень рады герцоги Кембриджские и их дети.

Также сообщалось, что Кейт Миддлтон оказалась родственницей сразу двух голливудских звезд.