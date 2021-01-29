Кейт Міддлтон змушена освоїти нову професію: діти нажахані

Кейт Міддлтон змушена була освоїти нову професію, яка вимагає деяких навичок і умінь, що раніше герцогині були не знайомі. Так, під час карантину дружині принца Вільяма довелося стати перукарем.

Як пише People, на такі вимушені заходи Міддлтон довелося піти через карантин.

Повідомляється, що герцогиня Кембриджська проводила відеочат з групою інших батьків, де і зізналася, що змушена була сама взятися за ножиці. Поки що "клієнтами" Кейт стали її діти, але вони не в захваті від стрижок мами.

"У нас є повсякденні батьківські обов'язки. Але, я думаю, під час ізоляції ми мали взяти на себе додаткові ролі, які допомогли б нам у нашому житті. Під час локдауну я стала перукарем, до жаху моїх дітей", - зізнається герцогиня.

Кейт Міддлтон не чужі й інші проблеми батьків на карантині. Як багатьом мамам, герцогині довелося стати ще й учителем для своїх дітей, що місцями дається непросто.

Міддлтон зізнається, що відчуває труднощі з математикою. Свої пізнання вона оцінила на 5 балів з 10. Однак, як зауважила Кейт, без підтримки чоловіка Вільяма, їй було б набагато важче.

Нагадаємо, що 9 січня Кейт Міддлтон відсвяткувала свій 39-й день народження. Вони з принцом Вільямом виховують трьох дітей: Джорджа, 7 років, Шарлотту, 5 років, Луї, 2 роки.

Раніше ми писали, що в сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма - поповнення, якому дуже раді герцоги Кембриджські і їхні діти.

Також повідомлялося, що Кейт Міддлтон виявилася родичкою відразу двох голлівудських зірок.