Киркоров поддержал Марченко и потребовал освободить своего "друга" Медведчука

Как известно, Киркоров и Марченко давно дружат.

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга", - написал Киркоров, называя Медведчука другом.

Интересно, что Киркоров ни словом не осудил действия России в Украине, об этом он продолжает молчать, зато вовсю поддерживает Медведчука.

"Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем - никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком - несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой же Украины", - отметил певец.

В комментариях Киркорову объявился певец Николай Басков, который поддержал агрессию РФ против Украины еще в самом начале войны.

"Полностью с тобой согласен", - написал Басков.

Напомним, что жена Медведчука Оксана Марченко находится в Москве. Вчера в столице РФ она дала пресс-конференцию.