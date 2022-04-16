UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киркоров поддержал Марченко и потребовал освободить своего "друга" Медведчука

Фото: Филипп Киркоров требует освободить Медведчука (gorodovoy.ru)
Автор: Людмила Жукова

Российский певец Филипп Киркоров потребовал политиков Европейского союза осовободить депутата "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который ранее был арестован СБУ. Также он поддержал куму Путина и жену олигарха Оксану Марченко.

Свое заявление Киркоров опубликовал в Instagram.

Как известно, Киркоров и Марченко давно дружат.

"Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга", - написал Киркоров, называя Медведчука другом.

Интересно, что Киркоров ни словом не осудил действия России в Украине, об этом он продолжает молчать, зато вовсю поддерживает Медведчука.

"Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем - никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком - несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой же Украины", - отметил певец.

В комментариях Киркорову объявился певец Николай Басков, который поддержал агрессию РФ против Украины еще в самом начале войны.

"Полностью с тобой согласен", - написал Басков.

Напомним, что жена Медведчука Оксана Марченко находится в Москве. Вчера в столице РФ она дала пресс-конференцию.

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене из-за пособничества террористическим организациям "ЛДНР".

После вторжения РФ в Украину нардеп от ОПЗЖ сбежал из-под домашнего ареста в Киеве 27 февраля. Его объявили в розыск, а Лычаковский районный суд Львова разрешил арест беглеца.

12 апреля Виктор Медведчук был задержан. По словам Алексея Арестовича - не в Киеве.

Читайте LITE в Google News
Филипп Киркоров