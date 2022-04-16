Кіркоров підтримав Марченко і зажадав звільнити свого "друга" Медведчука

Як відомо, Кіркоров і Марченко давно дружать.

"Я підтримую мою подругу Оксану Марченко в її міжнародній діяльності проти тортур і насильства, від якої сьогодні залежить життя і свобода політв'язнів, а в останні дні і життя мого старшого друга", - написав Кіркоров, називаючи Медведчука другом.

Цікаво, що Кіркоров ні словом не засудив дії Росії в Україні, про це він продовжує мовчати, зате щосили підтримує Медведчука.

"Ніхто не може бути засуджений без рішення справедливого законного суду. Ніхто не може бути приниженим - ніколи! Не потрібно бути слідчим, фахівцем, щоб за одними тільки знімками зрозуміти, що відбувається і робиться з Віктором Медведчуком - незгодним політиком, депутатом з недоторканністю, гарантованою законами самої ж України", - зазначив співак.

У коментарях Кіркорову з'явився співак Микола Басков, який підтримав агресію РФ проти України ще на самому початку війни.

"Повністю з тобою згоден", - написав Басков.

Нагадаємо, що дружина Медведчука Оксана Марченко знаходиться в Москві. Вчора в столиці РФ вона дала прес-конференцію.