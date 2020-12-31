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Вам обязательно понравится: Клопотенко рассказал, как разнообразить вкус шампанского

Новина українською → Четверг 31 декабря 2020 14:21
Вам обязательно понравится: Клопотенко рассказал, как разнообразить вкус шампанского Клопотенко дал рецепт необычного шампанского (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Традиционный новогодний напиток – шампанское и именно его наливают в бокалы под бой курантов. Победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как можно освежить и разнообразить вкус шампанского.

На своем сайте Клопотенко рассказал, что ему захотелось разнообразить традиционный вкус шампанского и он решил добавить в него цитрусовые.

"Игристые вина и шампанское – самые что ни на есть новогодние напитки. Мне захотелось немного разнообразить традиционный вариант, и я решил, что нужно добавить к шампанскому каких-то цитрусовых. Я остановил свой выбор на грейпфруте, его небольшая терпкость отлично сочетается с игристыми винами и освежает вкус. Попробуйте и вы разнообразить классический напиток, вам обязательно понравится", - написал кулинар.

Шампанское с грейпфрутом

На подготовку уйдет 5 минут и столько же на приготовление.

Ингредиенты:

  • Вино (игристое или шампанское, брют или полусладкое – в зависимости от предпочтений) -1 бутылка.
  • Грейпфрут – 2 шт.
  • Лед – по вкусу.

Как приготовить:

Грейпфруты помыть, разрезать пополам и выдавить из них сок. Можно это делать руками, а можно воспользоваться прессом для цитрусовых.

Сок грейпфрута разлить по бокалам, и он должен занимать 1/3 емкости. Можно регулировать самостоятельно соотношение сока и игристого вина.

В бокалы с соком долить игристое вино.

Украсить коктейль можно кружочками грейпфрута.

При желании в напиток можно добавить кубики льда.

Вам обязательно понравится: Клопотенко рассказал, как разнообразить вкус шампанскогоНапомним, ранее мы писали о том, что Евгений Клопотенко предложил свой оригинальный рецепт салата Оливье.

А также мы рассказывали о том, что Клопотенко дал рецепт закуски, от которой жизнь становится лучше.

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