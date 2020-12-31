Вам обязательно понравится: Клопотенко рассказал, как разнообразить вкус шампанского
Традиционный новогодний напиток – шампанское и именно его наливают в бокалы под бой курантов. Победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как можно освежить и разнообразить вкус шампанского.
На своем сайте Клопотенко рассказал, что ему захотелось разнообразить традиционный вкус шампанского и он решил добавить в него цитрусовые.
"Игристые вина и шампанское – самые что ни на есть новогодние напитки. Мне захотелось немного разнообразить традиционный вариант, и я решил, что нужно добавить к шампанскому каких-то цитрусовых. Я остановил свой выбор на грейпфруте, его небольшая терпкость отлично сочетается с игристыми винами и освежает вкус. Попробуйте и вы разнообразить классический напиток, вам обязательно понравится", - написал кулинар.
Шампанское с грейпфрутом
На подготовку уйдет 5 минут и столько же на приготовление.
Ингредиенты:
- Вино (игристое или шампанское, брют или полусладкое – в зависимости от предпочтений) -1 бутылка.
- Грейпфрут – 2 шт.
- Лед – по вкусу.
Как приготовить:
Грейпфруты помыть, разрезать пополам и выдавить из них сок. Можно это делать руками, а можно воспользоваться прессом для цитрусовых.
Сок грейпфрута разлить по бокалам, и он должен занимать 1/3 емкости. Можно регулировать самостоятельно соотношение сока и игристого вина.
В бокалы с соком долить игристое вино.
Украсить коктейль можно кружочками грейпфрута.
При желании в напиток можно добавить кубики льда.
Напомним, ранее мы писали о том, что Евгений Клопотенко предложил свой оригинальный рецепт салата Оливье.
А также мы рассказывали о том, что Клопотенко дал рецепт закуски, от которой жизнь становится лучше.