Клопотенко поделился рецептом щедрой кутьи на Старый Новый год: она просто космическая!

Кутья считается традиционным блюдом не только на Рождество, но и на Старый Новый год. Варят ее вечером 13 января, и в народе называют "щедрой", поскольку она должна быть более сытной и приурочена к Щедрому вечеру.

Такую кутью ранее сдабривали смальцем, но сейчас его можно заменить сливками или сливочным маслом. А вот у украинского кулинара, победителя шоу МастерШеф Евгения Клопотенко есть свой вариант приготовления щедрой кутьи, которым он и поделился на своем сайте.

"Мой рецепт кутьи из пшеницы очень близок к оригинальному. Я действительно постарался классику сильно не менять, однако мой искусный взгляд видит в рецепте корень имбиря и лимонную цедру. С этими дополнениями кутья получилась просто космической. Попробуйте и вы!" - советует Клопотенко.

Щедрая кутья от Евгения Клопотенко (фото: klopotenko.com)

Кутья из пшеницы на Старый Новый год

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы

4 стакана воды

50 г сливочного масла

2-3 ст. л. меда

2 ст. л. мака

1 горсть грецких орехов

100 г кураги

1 горсть изюма

1 лимон

1 см корня имбиря

Приготовление

Стакан пшеницы нужно залить 4 стаканами воды и оставить на ночь, чтобы набухла. На следующий день слейте воду и снова залейте 4 стаканами воды. Теперь варите ее 1 час на маленьком огне до готовности. Если по готовности пшеницы еще останется вода, то ее нужно слить.

В теплую кашу положите 50 г сливочного масла, чтобы вкус пшеницы был более насыщенным.

100 г кураги нарежьте кубиками. Если курага твердая, то предварительно запарьте ее в кипятке на 5 минут.

Добавьте порезанную курагу вместе с изюмом к каше.

Туда же насыпьте 2 ст. л. мака и натрите 1 см корня имбиря.

Нарубите горсть грецких орехов и добавьте их в смесь. Перемешайте кашу.

Натрите цедру лимона на мелкой терке и добавьте ее вместе с 2-3 ст. л. меда.

Сбрызните смесь 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью настаиваться в холодильнике минимум на 2 часа.

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