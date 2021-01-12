Клопотенко поділився рецептом щедрої куті на Старий Новий рік: вона просто космічна!

Кутя вважається традиційною стравою не тільки на Різдво, але і на Старий Новий рік. Варять її ввечері 13 січня, і в народі називають "щедрою", оскільки вона повинна бути більш ситною і приурочена до Щедрого вечора.

Таку кутю раніше присмачували смальцем, але зараз його можна замінити вершками або вершковим маслом. А ось в українського кулінара, переможця шоу МастерШеф Євгена Клопотенко є свій варіант приготування щедрої куті, яким він і поділився на своєму сайті.

"Мій рецепт куті з пшениці дуже близький до оригінального. Я дійсно постарався класику сильно не змінювати, однак мій майстерний погляд бачить в рецепті корінь імбиру і лимонну цедру. З цими доповненнями кутя вийшла просто космічною. Спробуйте і ви!" - радить Клопотенко.

Щедра кутя від Євгена Клопотенка (фото: klopotenko.com)

Кутя з пшениці на Старий Новий рік

Склад:

1 склянка пшениці

4 склянки води

50 г вершкового масла

2-3 ст. л. меду

2 ст. л. маку

1 жменя волоських горіхів

100 г кураги

1 жменя родзинок

1 лимона

1 см кореня імбиру

Приготування

Склянку пшениці потрібно залити 4 склянками води і залишити на ніч, щоб набухла. На наступний день злийте воду і знову залийте 4 склянками води. Тепер варіть 1 годину на маленькому вогні до готовності. Якщо по готовності пшениці ще залишиться вода, то її потрібно злити.

В теплу кашу покладіть 50 г вершкового масла, щоб смак пшениці був більш насиченим.

100 г кураги наріжте кубиками. Якщо курага тверда, то попередньо запарте її в окропі на 5 хвилин.

Додайте порізану курагу разом з родзинками до каші.

Туди ж насипте 2 ст. л. маку і натріть 1 см кореня імбиру.

Нарубайте жменю волоських горіхів і додайте їх в суміш. Перемішайте кашу.

Натріть цедру лимона на дрібній тертці і додайте її разом з 2-3 ст. л. меду.

Збризніть суміш 1-2 ст. л. лимонного соку і ще раз добре перемішайте. Залиште кутю настоюватися в холодильник мінімум на 2 години.

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