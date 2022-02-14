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На кого подписаться: эти учителя йоги в TikTok вдохновят стать на коврик уже сегодня

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Понедельник 14 февраля 2022 12:09
На кого подписаться: эти учителя йоги в TikTok вдохновят стать на коврик уже сегодня Главное – найти своего учителя (фото: instagram.com/catmeffan)
Автор: Татьяна Турчаникова

Йога – это не фитнес, а многовековая духовная практика, которая пришла из Индии. И тем не менее, регулярные занятия помогут не только найти себя и успокоить ум: отличная растяжка и подтянутое сильное тело – еще один бонус асан.

Итак, с чего начать свою практику? С вдохновения! Эти учителя TikTok собирают миллионные просмотры и доказывают: мы просто не знаем возможностей своего тела!

На кого подписаться: эти учителя йоги в TikTok вдохновят стать на коврик уже сегодня С чего начать свою йога-практику? (фото: instagram.com/catmeffan)

5 аккаунтов TikTok, которые вдохновляют на регулярные занятия

За основательницей Академии йоги Урми следят уже 2,6 миллиона подписчиков в TikTok. Здесь можно найти не только вдохновение от самых уморомрачительных поз, которые "поддаются" Урми, но и больше узнать об индийской культуре.

@yogaurmi.india

instagram- yogaurmi.india

Idk hi - Andres

Тиффани в шутку называет себя "толстый йога-учитель", чем еще раз доказывает: йога не только для стройных, она – для всех, не зависимо от телосложения и количества кило. Веселый, полезный и приземленный контент с множеством юмора и позитива, в том числе, бодипозитива, и, конечно, трехминутные ролики йоги для вдохновения.

@tiffanycroww Share your goals in the comments #yoga #yoga101 #selflove abcdefu - GAYLE

А еще йога – не только для женщин! Доказано, в том числе, дружелюбным учителем Захария, который приучит всех желающих вести здоровыйобраз жизни, регулярно занимаясь йогой и фитнесом. Он разработал простые упражнения для начинающих, а также мини-йогу, плюс информативные видеоролики в духе "6 преимуществ йоги" – и акканут растет не по дням, а по часам.

@zenergyfit Yoga for beginners #fyp #foryou #foryoupage #YasClean #yoga #yogaman #yogaroutine #yogagirl #yoga101 #yogassion #yogalover #beginneryoga The Journey - Sol Rising

Эта девушка стала популярной в сети благодаря своим коротким, смешным вдохновляющим йога-роликам и позитивному мировоззрению. Она живет в Тулуме, так что красивая природа – дополнительный бонус уроков. Также Зои часто делится моментами личной жизни, советами, бьюти-туториалами и на ее странице можно зависнуть надолго.

@zoejmitchell Happy Sunday #yogatiktok orijinal ses - hailey

Не просто йога, а лайфстайл! Автралийская блогерка, которая давно покорила себе Instagram и YouTube и наконец добралась до TikTок. Она с легкостью принимает самые разнообразные позы и делится советами, как сделать так же. Она не боится говорить о проблемах ментального здоровья. Здесь можно найти рецепты для полезного завтрака и просто зарядиться позитивным настроем на целый день!

@sjana.elise Winter..? #malibu #beachday #dailyvlog #LA Hell N Back (A COLORS SHOW) - Bakar

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