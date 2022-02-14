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На кого підписатися: ці вчителі йоги в TikTok надихнуть стати на килимок вже сьогодні

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Понеділок 14 лютого 2022 12:09
На кого підписатися: ці вчителі йоги в TikTok надихнуть стати на килимок вже сьогодні Головне – знайти свого вчителя (фото: instagram.com/catmeffan)
Автор: Тетяна Турчанікова

Йога – це не фітнес, а багатовікова духовна практика, яка прийшла з Індії. І тим не менш, регулярні заняття допоможуть не тільки знайти себе і заспокоїти розум: відмінна розтяжка і підтягнуте сильне тіло – ще один бонус асан.

Отже, з чого почати свою практику? З натхнення! Ці вчителі TikTok збирають мільйонні перегляди і доводять: ми просто не знаємо можливостей свого тіла!

На кого підписатися: ці вчителі йоги в TikTok надихнуть стати на килимок вже сьогодні З чого почати свою йога-практику? (фото: instagram.com/catmeffan)

5 акаунтів TikTok, які надихають на регулярні заняття

За засновницею Академії йоги Урмі стежать вже 2,6 мільйона фоловерів в TikTok. Тут можна знайти не тільки натхнення від самих запаморочливих поз, які "піддаються" Урмі, але і більше дізнатися про індійську культуру.

@yogaurmi.india Part-4 Instagram-yogaurmi.india #internationalyogaday2020 #yogaurmi #yoga #internationalyogaday The Wakhra song - Navv Inder,Lisa Mishra and Raja Kumari

Тіффані жартома називає себе "товстим йога-вчителем", чим ще раз доводить: йога не тільки для струнких, вона – для всіх, не залежно від статури і кількості кіло. Веселий, корисний і приземлений контент з безліччю гумору і позитиву, в тому числі, бодіпозитиву, і, звичайно, трихвилинні ролики йоги для натхнення.

@tiffanycroww What are your goals for 2022? #yoga #selflove Steven Universe - L.Dre

А ще йога – не тільки для жінок! Доведено, в тому числі, доброзичливим вчителем Захарія, який привчить всіх бажаючих вести здоровий спосіб життя, регулярно займаючись йогою і фітнесом. Він розробив прості вправи для початківців, а також міні-йогу, плюс інформативні відеоролики в дусі "6 переваг йоги" – і акканут росте не по днях, а по годинах.

@zenergyfit Yoga for beginners #fyp #foryou #foryoupage #YasClean #yoga #yogaman #yogaroutine #yogagirl #yoga101 #yogassion #yogalover #beginneryoga The Journey - Sol Rising

Ця дівчина стала популярною в мережі завдяки своїм коротким, смішним надихаючим йога-роликам і позитивному світогляду. Вона живе в Тулумі, тож красива природа – додатковий бонус уроків. Також Зої часто ділиться моментами особистого життя, порадами, б'юті-туторіалами і на її сторінці можна зависнути надовго.

@zoejmitchell Happy Sunday #yogatiktok orijinal ses - hailey

Не просто йога, а лайфстайл! Автралійська блогерка, яка давно підкорила собі Instagram і YouTube і нарешті дісталася до ТікТок. Вона з легкістю приймає найрізноманітніші пози і ділиться порадами, як зробити так само, вона не боїться говорити про проблеми ментального здоров'я і стосунки. А ще тут можна знайти рецепти для корисного сніданку і просто зарядитися позитивним настроєм на цілий день!

@sjana.elise Winter..? #malibu #beachday #dailyvlog #LA Hell N Back (A COLORS SHOW) - Bakar

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