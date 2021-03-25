Кому не надо браться за важные проекты, а кому стоит хранить секреты: гороскоп от Павла Глобы

Овен

В первой половине дня Овнам надо решить рабочие вопросы, во второй половине дня необходимо навести порядок в своих планах и мыслях.

Телец

Сегодня отличный день для амбициозных замыслов. В этот день Тельцы могут использовать смелые шаги, которые направлены на укрепление своего статуса.

Близнецы

Близнецам сегодня не удастся решить проблемы. Поэтому астрологи советуют не зацикливаться на проблемах, а занять себя чем-то более приятным.

Рак

Раки сегодня будут работать очень эффективно. Представители этого знака Зодиака смогут найти правильные пути для решения задач. Они также смогут генерировать интересные идеи.

Лев

Львам в этот день противопоказано браться за важные проекты, поскольку из-за невнимательности они могут все испортить. Это также касается больших денежных затрат или новых начинаний.

Дева

Девы сегодня будут очень упрямыми. Возможно, в некоторых ситуациях это будет оправдано, но далеко не во всем.

Весы

Весам сегодня лучше заняться налаживанием отношений с теми, кто их окружает. Если есть какие-то недоразумения с коллегами и близкими, то их необходимо решить на месте.

Скорпион

Астрологи не советуют Скорпионам обсуждать любые вопросы с людьми, от которых зависит продвижение их дел.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше не рассказывать никому свои секреты. Лучше попросите совета у близкого и дорогого вам человека.

Козерог

Астрологи советуют Козерогам сегодня побыть одним. Подумайте над важными вещами в жизни и путями их решения. При этом не нужно принимать резких решений.

Водолей

Сегодня самый продуктивный день для Водолеев будет в первой половине дня. Постарайтесь в это время сделать все важные дела.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше заняться приведением в порядок бумаг. Вечер будет удачным для планирования будущего со своей половинкой.