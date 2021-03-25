Кому не треба братися за важливі проєкти, а кому варто зберігати секрети: гороскоп від Павла Глоби

Овен

У першій половині дня Овнам треба вирішити робочі питання, у другій половині дня необхідно навести порядок у своїх планах і думках.

Телець

Сьогодні відмінний день для амбітних задумів. В цей день Тельці можуть використовувати сміливі кроки, які спрямовані на зміцнення свого статусу.

Близнюки

Близнюкам сьогодні не вдасться вирішити проблеми. Тому астрологи радять не зациклюватися на проблемах, а зайняти себе чимось більш приємним.

Рак

Раки сьогодні будуть працювати дуже ефективно. Представники цього знаку Зодіаку зможуть знайти правильні шляхи для вирішення завдань. Вони також зможуть генерувати цікаві ідеї.

Лев

Левам у цей день протипоказано братися за важливі проєкти, оскільки через неуважність вони можуть все зіпсувати. Це також стосується великих грошових затрат або нових починань.

Діва

Діви сьогодні будуть дуже впертими. Можливо, в деяких ситуаціях це буде виправдано, але далеко не в усьому.

Терези

Терезам сьогодні краще зайнятися налагодженням відносин з тими, хто їх оточує. Якщо є якісь непорозуміння з колегами і близькими, то їх необхідно вирішити на місці.

Скорпіон

Астрологи не радять Скорпіонам обговорювати будь-які питання з людьми, від яких залежить просування їх справ.

Стрілець

Стрільцям сьогодні краще не розповідати нікому свої секрети. Краще попросіть поради у близької і дорогої вам людини.

Козеріг

Астрологи радять Козерогам сьогодні побути одним. Подумайте над важливими речами в житті та шляхами їх вирішення. При цьому не треба приймати різких рішень.

Водолій

Сьогодні найпродуктивніший день для Водоліїв буде в першій половині дня. Постарайтеся в цей час зробити всі важливі справи.

Риби

Сьогодні Рибам краще зайнятися впорядкуванням паперів. Вечір буде вдалим для планування майбутнього зі своєю половинкою.