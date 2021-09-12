"Кому-то надо бросить есть": 43-летняя Лидия Таран оконфузилась прямо на съемках

В кадре 43-летняя телеведущая предстала в голубом однобортном платье-пиджаке с V-образным декольте. В какой-то момент Лидия засмеялась и у нее расстегнулась верхняя пуговица на наряде.

"Кажется, кому-то надо перестать есть. Или смеяться?" - подписан ролик.

Интересно, что ранее телеведущая поделилась секретом стройности, посоветовав носить черное.

Отметим, что Лидия Таран является постоянной ведущей на телеканале 1+1 с 2009 года. Она занималась такими программами, как " Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

До августа 2010 года состояла в гражданском браке с ведущим Андреем Доманским. Они прожили вместе пять лет, совместно воспитывают дочь Василину.