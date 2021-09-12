"Комусь треба кинути їсти": 43-річна Лідія Таран оконфузилася прямо на зйомках

У кадрі 43-річна телеведуча постала в блакитній однобортній сукні-піджаку з V-подібним декольте. У якийсь момент Лідія засміялася і у неї розстебнувся верхній гудзик на вбранні.

"Здається, комусь треба перестати їсти. Або сміятися?" - підписаний ролик.

Цікаво, що раніше телеведуча поділилася секретом стрункості, порадивши носити чорне.

Зазначимо, що Лідія Таран є постійною ведучою на телеканалі 1+1 з 2009 року. Вона займалася такими програмами, як "Я люблю Україну"," Сніданок з 1+1", ТСН і "ПроФутбол".

До серпня 2010 року перебувала в цивільному шлюбі з ведучим Андрієм Доманським. Вони прожили разом п'ять років, спільно виховують дочку Василину.