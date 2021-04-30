Константин Меладзе рассказал о карантине с женой: поначалу это было счастье

Он рассказал, в частности, о том, как на жизни его семьи сказываются ограничения, связанные с пандемией.

"В моем поведении и темпоритме с началом пандемии мало что изменилось, потому что я не летаю на гастроли, я работаю в студии. Что касается Веры, то ее жизнь, безусловно, изменилась. Она стала проводить больше времени дома и уделять больше внимания домашним заботам - то, чего ей, безусловно, не хватало все это время. Поначалу это всем было даже за счастье - посидеть дома, почувствовать семейные узы. Но со временем артист начинает скучать по концертам, по публике. Мы постепенно перешли в рабочий режим, но связанный с домом - то, что можно было производить, мы производили впрок", - поделился Меладзе.

Также композитор поделился мнением о новом образе супруги. Недавно Вера Брежнева заявила, что откажется от подчеркнутой женственности в пользу одежды в стиле кежуал.

"Каблуки в некоторой степени закрепощают на сцене. Если артист на каблуках, у него сразу появляется какой-то статус на сцене, он не может, например, прыгать и садиться на шпагат. А Вера сейчас себе может это позволить. Без каблуков на сцене она чувствует себя абсолютно свободно и по- девчоночьи, и это очень понравилось и мне, и публике", - сообщил Меладзе.

Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: dialog.ua)