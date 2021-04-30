Костянтин Меладзе розповів про карантин з дружиною: спочатку це було щастя

Він розповів, зокрема, про те, як на житті його сім'ї позначаються обмеження, пов'язані з пандемією.

"У моїй поведінці і темпоритмі з початком пандемії мало що змінилося, тому що я не літаю на гастролі, я працюю в студії. Що стосується Віри, то її життя, безумовно, змінилося. Вона почала проводити більше часу вдома і приділяти більше уваги домашнім турботам - те, чого їй, безумовно, не вистачало весь цей час. Спочатку це всім було навіть за щастя - посидіти вдома, відчути сімейні узи. Але з часом артист починає сумувати за концертами, по публіці. Ми поступово перейшли в робочий режим, але пов'язаний з будинком - те, що можна було виробляти, ми виробляли про запас", - поділився Меладзе.

Також композитор поділився думкою про новий образ дружини. Нещодавно Віра Брежнєва заявила, що відмовиться від підкресленої жіночності на користь одягу в стилі кежуал.

"Каблуки в деякій мірі закріпачують на сцені. Якщо артист на підборах, у нього відразу з'являється якийсь статус на сцені, він не може, наприклад, стрибати і сідати на шпагат. А Віра зараз собі може це дозволити. Без каблуків на сцені вона відчуває себе абсолютно вільно і по-дівчачому, і це дуже сподобалося і мені, і публіці", - повідомив Меладзе.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва (фото: dialog.ua)