Принц Гарри оказался копией своего деда в молодости (фото)

На фото из журнала принцу Филиппу 36 лет. Это фото сравнили со снимком 34-летнего принца Гарри, одетого в форму во время мемориала в Анзаке в Австралии в 2018 году.

Принц Филипп (фото: instagram.com/chrisjacksongetty)

Принц Гарри (фото: Getty Images)

Пользователи сети отметили, что сходство между ними поразительное. Сильное семейное сходство впервые заметил королевский фотограф Крис Джексон, который опубликовал пост в Instagram пару лет назад.

Снимок 1957 года принца Филиппа был изначально черно-белым, но его раскрасили.

Стоит отметить, что в течение многих лет сторонники теории, согласно которой настоящим отцом принца Гарри является кто-то из окружения принцессы Дианы, были уверены, что на самом деле это Джеймс Хьюитт. Он офицер кавалерии, который стал по просьбе принцессы Дианы ее инструктором по верховой езде.

Такие слухи еще подогревало то, что у принцессы Дианы был роман с Хьюиттом и она этого не скрывала.