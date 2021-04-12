Принц Гаррі виявився копією свого діда в молодості (фото)

На фото з журналу принцу Філіпу 36 років. Це фото порівняли зі знімком 34-річного принца Гаррі, одягненого в форму під час меморіалу в Анзаку в Австралії у 2018 році.

Принц Філіп (фото: instagram.com/chrisjacksongetty)

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

Користувачі мережі зазначили, що схожість між ними разюча. Сильну сімейну схожість вперше помітив королівський фотограф Кріс Джексон, який опублікував пост в Instagram пару років тому.

Знімок 1957 року принца Філіпа був спочатку чорно-білим, але його розфарбували.

Варто зазначити, що протягом багатьох років прихильники теорії, згідно з якою справжнім батьком принца Гаррі є хтось з оточення принцеси Діани, були впевнені, що насправді це Джеймс Хьюітт. Він офіцер кавалерії, який став на прохання принцеси Діани її інструктором з верхової їзди.

Такі чутки ще підігрівало те, що у принцеси Діани був роман з Хьюітт і вона цього не приховувала.