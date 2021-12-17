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Королева ночи: стилист показала 8 лучших укладок на Новый год (фото)

Автор: Татьяна Турчаникова

Намечается вечеринка на Новый год, а вы все еще не знаете, какую прическу сделать? Возможно, эти идеи вдохновят вас на укладку, которая заставит почувствовать себя настоящей королевой новогодней ночи.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram предложила целых восемь причесок и укладок, подходящие к самым разнообразным нарядам.

Праздничное настроение (фото: instagram.com/leoniehanne)

  • Самый горячий тренд - украшения для волос - особенно hot-hot-hot - аксессуары для волос из стекляруса / жемчуга / страз.

  • Гладкий / небрежный пучок - актуален и востребован всегда.

  • Голливудская волна - прическа вне времени и сезона (очень эффектна на густых волосах).

  • Объемный хвост - вариаций много, поэтому выбирайте свой вариант так, чтобы прическа не выбивалась из образа.

  • Небрежные локоны - если не хочется заморачиваться с прической и планируете провести новогоднюю ночь в уютном пижамном стиле.

  • Гладкая укладка - просто, но очень стильно.

  • "Водопад" - требует определенной сноровки и скорее всего, дополнительных прядей (как в случае с Дженнифер Лопес).

  • Эффект влажных волос - очень вечерняя укладка, требующая эффектного образа.

Укладка на Новый год (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала наряды, в которых нельзя встречать Новый год.

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