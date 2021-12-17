Королева ночи: стилист показала 8 лучших укладок на Новый год (фото)
Намечается вечеринка на Новый год, а вы все еще не знаете, какую прическу сделать? Возможно, эти идеи вдохновят вас на укладку, которая заставит почувствовать себя настоящей королевой новогодней ночи.
Стилист Файила Кадырова в своем Instagram предложила целых восемь причесок и укладок, подходящие к самым разнообразным нарядам.
Праздничное настроение (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Самый горячий тренд - украшения для волос - особенно hot-hot-hot - аксессуары для волос из стекляруса / жемчуга / страз.
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Гладкий / небрежный пучок - актуален и востребован всегда.
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Голливудская волна - прическа вне времени и сезона (очень эффектна на густых волосах).
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Объемный хвост - вариаций много, поэтому выбирайте свой вариант так, чтобы прическа не выбивалась из образа.
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Небрежные локоны - если не хочется заморачиваться с прической и планируете провести новогоднюю ночь в уютном пижамном стиле.
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Гладкая укладка - просто, но очень стильно.
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"Водопад" - требует определенной сноровки и скорее всего, дополнительных прядей (как в случае с Дженнифер Лопес).
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Эффект влажных волос - очень вечерняя укладка, требующая эффектного образа.
Укладка на Новый год (фото: instagram.com/faila_spb)