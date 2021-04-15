Королевская семья показала неопубликованные ранее фото Елизаветы II и принца Филиппа с правнуками

На первом снимке королева Елизавета II и принц Филипп сидят с правнуками на диване в гостиной замка Балморал. Данное фото сделано в 2018 году.

Елизавета II и принц Филипп с правнуками (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Елизавета II держит на руках маленького принца Луи, младшего сына Кембриджей, рядом старшие дети пары - принц Джордж и принцесса Шарлотта.

За диваном стоит Саванна Филлипс, а рядом с принцем Филиппом находятся Айла Филлипс, она держит на руках Лену Тиндолл, а возле нее сидит старшая сестра Лены - Миа Тиндолл, дети Зары и Майкла Тиндолл.

На втором фото Елизавета II и принц Филипп стоят вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Герцог держит за руку 2-летнего Джорджа, а на руках герцогини находится совсем маленькая принцесса Шарлотта. Снимок сделан в Балморале в 2015 году.

Королевская семья (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На странице королевской семьи в Instagram также появились ранее неопубликованные фотографии.

Королевская семья (фото: instagram.com/theroyalfamily)

На одном фото изображен принц Филипп с правнуком Джорджем. Они вместе сидят на конной повозке. Снимок сделали в ​​2015 году, в Норфолке, в Сандрингемском замке, где Елизавета II ежегодно отдыхала со своим мужем.

Принц Филипп с правнуком Джорджем (фото: instagram.com/theroyalfamily)