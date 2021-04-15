Королівська родина показала неопубліковані раніше фото Єлизавети II і принца Філіпа з правнуками

На першому знімку королева Єлизавета II і принц Філіпп сидять з правнуками на дивані у вітальні замку Балморал. Дане фото зроблено в 2018 році.

Єлизавета II і принц Філіпп з правнуками (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Єлизавета II тримає на руках маленького принца Луї, молодшого сина Кембриджів, поруч старші діти пари - принц Джордж і принцеса Шарлотта.

За диваном стоїть Саванна Філліпс, а поруч з принцом Філіпом знаходяться Айла Філліпс, вона тримає на руках Олену Тіндолл, а біля неї сидить старша сестра Олени - Міа Тіндолл, діти Зари і Майкла Тіндолл.

На другому фото Єлизавета II і принц Філіпп стоять разом з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Герцог тримає за руку 2-річного Джорджа, а на руках герцогині знаходиться зовсім маленька принцеса Шарлотта. Знімок зроблений в Балморалі у 2015 році.

Королівська сім'я (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На сторінці королівської сім'ї в Instagram також з'явилися раніше неопубліковані фотографії.

Королівська сім'я (фото: instagram.com/theroyalfamily)

На одному фото зображений принц Філіп з правнуком Джорджем. Вони разом сидять на кінному возі. Знімок зробили у 2015 році, в Норфолку, в Сандрингемському замку, де Єлизавета II щорічно відпочивала зі своїм чоловіком.

Принц Філіп з правнуком Джорджем (фото: instagram.com/theroyalfamily)