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Коронавирус, Холостячка и смерть Свинки Пеппы: что украинцы чаще всего искали в Google

Новина українською → Вторник 08 декабря 2020 16:12
Коронавирус, Холостячка и смерть Свинки Пеппы: что украинцы чаще всего искали в Google Появился топ популярных запросов уходящего года в Google в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Коронавирус, заражение, праздники 2020, пульсоксиметр, холостячка - эти слова в 2020 году чаще всего украинцы искали в Google.

Как рассказали в пресс-службе Google, в уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с COVID-19 - самым популярным поисковым запросом 2020 году стал "коронавирус". Также в первую десятку вошли запросы "коронавирус рекомендации", "симптомы коронавируса" и "карантин в Украине".

Кроме того, в уходящем году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию про Алексея Навального, Джо Байдена и Александра Лукашенко.

А смотрели, судя по запросам, украинцы чаще всего фильмы "Заражение" и "Малефисента 2", а также сериалы "Бумажный дом" и "Спіймати Кайдаша".

"Покупкой года" в Украине стали "медицинские маски", кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали "Гордость и предубеждение", "Ведьмак", "1984" и "Оно".

Предлагаем вам весь список самых популярных Google-запросов 2020 году в Украине (запросы приведены на языке оригинала):

Самые популярные запросы

  • Коронавирус
  • Коронавирус рекомендации
  • Выборы в США
  • Google Classroom
  • Симптомы коронавируса
  • На урок
  • Холостячка
  • Праздники 2020
  • Карантин в Украине
  • Zoom

Персона

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш

Потери

  • Борис Клюев
  • Коби Брайант
  • Михаил Жванецкий
  • Диего Марадона
  • Чедвик Боузман
  • Армен Джигарханян
  • Настя Тропицель
  • Джордж Флойд
  • Шон Коннери
  • Валентина Легкоступова

Фильм

Трейлер фильма "Заражение"

  • Заражение
  • Малефисента 2
  • После 2
  • Холодное сердце 2
  • Скажене весілля 2
  • Джентльмены
  • Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2
  • Паразиты
  • Отель “Белград”
  • Форд против Феррари

Сериал

  • Бумажный дом
  • Спіймати Кайдаша
  • Ведьмак
  • Игра на выживание
  • Ход королевы
  • Постучись в мою дверь
  • Перевал Дятлова
  • Ничто не случается дважды
  • Жестокий Стамбул
  • Содержанки

ТВ-шоу

Коронавирус, Холостячка и смерть Свинки Пеппы: что украинцы чаще всего искали в Google

"Холостячка" Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

  • Холостячка
  • Холостяк 10
  • Танці з зірками
  • Оскар 2020
  • Супермама
  • Супер топ-модель по-українськи
  • Голос країни 2020
  • Евровидение 2020
  • Від пацанки до панянки
  • Наречена для тата

Покупка

  • Маска медицинская
  • Пульсоксиметр
  • Респиратор
  • iPhone 12
  • Антисептик
  • Глицерин
  • Парацетамол
  • Картина по номерам
  • Кварцевая лампа
  • Кислородный концентратор

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

  • что такое пандемия
  • что такое коронавирус
  • что такое локдаун
  • что такое дефолт
  • что такое ауф
  • что такое снюс
  • что такое краш
  • что такое кринж
  • что такое карантин выходного дня
  • что такое чрезвычайное положение

Вопрос: "Як?/Как?"

  • как сшить маску
  • как сделать антисептик для рук
  • как лечить коронавирус
  • как передается коронавирус
  • как правильно носить маску
  • как умерла Свинка Пеппа
  • как выйти замуж
  • как вернуть обоняние
  • как сделать всё хорошо
  • как удалить аккаунт в инстаграм

Вопрос: "Чому?/Почему?"

  • почему горит Австралия
  • почему растет доллар
  • почему нельзя дарить часы
  • почему не работает тик ток
  • почему выбивает вайбер
  • почему болит грудь
  • почему хасиды едут в Умань
  • почему нельзя спать напротив зеркала
  • почему уволили Богдана
  • почему в Италии так много заболевших

Книга

  • Маленькие женщины (Луиза Мэй Олкотт)
  • 365 дней (Бланка Липинская)
  • Гордость и предубеждение (Джейн Остин)
  • Ведьмак (Анджей Сапковский)
  • Мальчик в полосатой пижаме (Джон Бойн)
  • 1984 (Джордж Оруэлл)
  • Вторая жизнь Уве (Фредрик Бакман)
  • Оно (Стивен Кинг)
  • Таймлесс. Рубиновая книга (Керстин Гир)
  • После (Анна Тодд)

Ранее мы писали, что Google посвятил невероятно красивый дудл всемирно известной украинке.

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