Коронавирус ударил по красоте украинцев: что такое "маскне" и как этого избежать

Пандемия коронавируса в Украине и мире привела к появлению нового понятия в индустрии красоты
Из-за коронавируса в мире и Украине у косметологов появилось новое понятие - "маскне". Речь идет про высыпания, воспаления, угри и раздражения, которые вызваны длительным ношением маски.
Так, украинцы начали получать рассылки с предупреждением о проблемах с кожей, которые могут быть следствием использования защитных средств.
Слово "маскне", как нетрудно догадаться, образовано из двух - "маска" и "акне".
Проявление маскне на коже
Чтобы с вашей кожей такого не случилось, косметологи дают несколько советов:
Ранее мы писали, что украинский инфекционист Ольга Голубовская предупредила украинцев о коллапсе из-за коронавируса. Врач настаивает на необходимости запрета массовых мероприятий, иначе ситуация будет лишь ухудшаться, а ближайшие полгода - очень тяжелые.
Также врачи составили список признаков, по которым можно без тестов определить, что вы уже переболели коронавирусом.