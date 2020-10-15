Коронавирус ударил по красоте украинцев: что такое "маскне" и как этого избежать

Из-за коронавируса в мире и Украине у косметологов появилось новое понятие - "маскне". Речь идет про высыпания, воспаления, угри и раздражения, которые вызваны длительным ношением маски.

Так, украинцы начали получать рассылки с предупреждением о проблемах с кожей, которые могут быть следствием использования защитных средств.

Слово "маскне", как нетрудно догадаться, образовано из двух - "маска" и "акне".

Проявление маскне на коже

Чтобы с вашей кожей такого не случилось, косметологи дают несколько советов:

Надевайте маску, только когда это действительно необходимо (на прогулке в парке или когда вы одни в машине в этом нет потребности).

Меняйте маску как можно чаще (одноразовые рассчитаны на несколько часов, а многоразовые нужно ежедневно стирать).

Минимизируйте количество косметических средств (особенно декоративных, так как повышен риск закупорки пор).

Уделите особое внимание очищению кожи (регулярно используйте деликатные гели, пенки, бальзамы или масла для кожи).

Ранее мы писали, что украинский инфекционист Ольга Голубовская предупредила украинцев о коллапсе из-за коронавируса. Врач настаивает на необходимости запрета массовых мероприятий, иначе ситуация будет лишь ухудшаться, а ближайшие полгода - очень тяжелые.

Также врачи составили список признаков, по которым можно без тестов определить, что вы уже переболели коронавирусом.