Коронавірус вдарив по красі українців: що таке "маскне" і як цього уникнути

Пандемія коронавіруса в Україні і світі призвела до появи нового поняття в індустрії краси
Через коронавірус у світі та Україні у косметологів з'явилося нове поняття - "маскне". Мова йде про висипи, запалення, вугрі та подразнення, спричинені тривалим носінням маски.
Так, українці почали отримувати розсилки з попередженням про проблеми зі шкірою, які можуть бути наслідком використання захисних засобів.
Слово "маскне", як неважко здогадатися, утворене з двох - "маска" і "акне".
Прояв маскне на шкірі
Щоб з вашою шкірою такого не сталося, косметологи дають кілька порад:
Раніше ми писали, що український інфекціоніст Ольга Голубовська попередила українців про колапс через коронавірус. Лікар наполягає на необхідності заборони масових заходів, інакше ситуація буде лише погіршуватися, а найближчі півроку - дуже важкі.
Також лікарі склали список ознак, за якими можна без тестів визначити, що ви вже перехворіли на коронавірус.