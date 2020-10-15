Коронавірус вдарив по красі українців: що таке "маскне" і як цього уникнути

Через коронавірус у світі та Україні у косметологів з'явилося нове поняття - "маскне". Мова йде про висипи, запалення, вугрі та подразнення, спричинені тривалим носінням маски.

Так, українці почали отримувати розсилки з попередженням про проблеми зі шкірою, які можуть бути наслідком використання захисних засобів.

Слово "маскне", як неважко здогадатися, утворене з двох - "маска" і "акне".

Прояв маскне на шкірі

Щоб з вашою шкірою такого не сталося, косметологи дають кілька порад:

Надягайте маску, тільки коли це дійсно необхідно (на прогулянці в парку або коли ви одні в машині в цьому немає потреби).

Міняйте маску як можна частіше (одноразові розраховані на декілька годин, а багаторазові потрібно щодня прати).

Мінімізуйте кількість косметичних засобів (особливо декоративних, так як підвищений ризик закупорки пір).

Приділіть особливу увагу очищенню шкіри (регулярно використовуйте делікатні гелі, пінки, бальзами або масла для шкіри).

Раніше ми писали, що український інфекціоніст Ольга Голубовська попередила українців про колапс через коронавірус. Лікар наполягає на необхідності заборони масових заходів, інакше ситуація буде лише погіршуватися, а найближчі півроку - дуже важкі.

Також лікарі склали список ознак, за якими можна без тестів визначити, що ви вже перехворіли на коронавірус.