Косметолог назвала главные ошибки в домашнем уходе, которые портят кожу

Мицеллярная вода

Одна из причин чувствительности кожи, в том числе - из-за трения кожи диском. Смывание мицеллярной водой макияжа с глаз может приводить к раздражению слизистой и глазным инфекциям. Лучше заменить ее на двухфазные средства.

Скраб

Не очищает поры (как ВНА-кислоты), не стимулирует обновление кожи (как АНА-кислоты), а как бы "срезает" черные точки, давая временный эффект. Он "сдирает" кожу по типу наждачки, разносит воспаления по лицу и разрушает защитный барьер скрабирующими частицами (которые, кстати, могут забивать поры).

Спиртсодержащие средства

Обязательно смотрите на состав косметики, которой пользуетесь: увидите Alcohol, Ethyl, Methyl, Propyl, Benzyl Alcohol - лучше не брать эту банку. Он разрушает защитный барьер кожи, вызывает сухость, раздражение и даже апоптоз (смерть) клеток.

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Тканевые полотенца

Являются рассадником для бактерий, а их ворсинки зачастую травмируют кожу. Лучше заменить их на бумажные полотенца, которыми промакивают кожу.

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Гиалуроновая кислота⠀

Да, гиалуроновая кислота притягивает влагу. Но только если вы нанесли ее на влажную кожу, тогда притянет и удержит влагу в коже. А вот если вы нанесли средство на сухую кожу, вы сделаете только хуже. Помните о правилах нанесения средств. Чтобы влагу удержать, следует закрыть ГК кремом.

Масла в чистом виде

Постоянное применение масел в чистом виде ослабляет защиту кожи. Поэтому масла - только курсом, только закрыв кремом с церамидами.

Натуральная косметика при аллергии и гиперчувствительности

Парадокс "натуральной" косметики в том, что именно органические компоненты чаще всего дают аллергию. Поэтому их могут позволить себе только люди с неаллергичной и нечувствительной кожей.