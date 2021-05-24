Косметолог назвала головні помилки в домашньому догляді, які псують шкіру

Міцелярна вода

Одна з причин чутливості шкіри, в тому числі - через тертя шкіри диском. Змивання міцелярної водою макіяжу з очей може призводити до подразнення слизової і очних інфекцій. Краще замінити її на двофазні засоби.

Скраб

Не очищає пори (як ВНА-кислоти), не стимулює оновлення шкіри (як АНА-кислоти), а ніби "зрізає" чорні точки, даючи тимчасовий ефект. Він "здирає" шкіру за типом наждачки, розносить запалення по обличчю і руйнує захисний бар'єр скрабуючими частинками (які, до речі, можуть забивати пори).

Спиртовмісні засоби

Обов'язково дивіться на склад косметики, якою користуєтеся: побачите Alcohol, Ethyl, Methyl, Propyl, Benzyl Alcohol - краще не брати цю банку. Він руйнує захисний бар'єр шкіри, викликає сухість, подразнення і навіть апоптоз (смерть) клітин.

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Тканинні рушники

Є розсадником для бактерій, а їх ворсинки часто травмують шкіру. Краще замінити їх на паперові рушники.

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Гіалуронова кислота⠀

Так, гіалуронова кислота притягує вологу. Але тільки якщо ви нанесли її на вже вологу шкіру. А ось якщо ви нанесли засіб на суху шкіру, ви зробите тільки гірше. Пам'ятайте про правила нанесення засобів. Щоб вологу утримати, слід закрити ГК кремом.

Масла в чистому вигляді

Постійне застосування масел в чистому вигляді послаблює захист шкіри. Тому масла - тільки курсом, тільки закривши кремом з церамідами.

Натуральна косметика при алергії і гіперчутливості

Парадокс "натуральної" косметики в тому, що саме органічні компоненти найчастіше дають алергію. Тому їх можуть дозволити собі тільки люди з неалергічною і нечутливою шкірою.