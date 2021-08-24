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Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

Новина українською →
Вторник 24 августа 2021 18:07
Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого Некоторые цвета ассоциируются с богатством (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

"Этот костюм выглядит на миллион!", - хотите слышать такой комплимент при встрече со знакомыми? Многие сочетания одежды можно сделать визуально дорогими, если не пренебрегать аксессуарами и использовать их правильно.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Анастасия Хохлова.

Что важно помнить? Белый всегда должен оставаться белым. Также не забывайте: существует много оттенков, тот же бежевый бывает очень разным. Чтобы создавать действительно дорогие сочетания цветов, научитесь ориентироваться в температуре и яркости цвета, это точно пригодится!

Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорогоТемпература и яркость цвета - это важно (фото: instagram.com/hannaschonberg)

Какие цветовые сочетания смотрятся дорого

  • Белый и синий

Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

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  • Белый и бежевый

Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

  • Бордовый и розовый

Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

  • Горчичный и белый

Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

  • Оранжевый и серый

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Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

  • Коричневый и бежевый

Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого

Эти цветовые сочетания смотрятся дорого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)

Раньше стилист показала, какие тренды уже устарели в 2021.

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