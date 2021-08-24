Костюм на миллион: стилист показала цветовые сочетания, которые выглядят дорого
"Этот костюм выглядит на миллион!", - хотите слышать такой комплимент при встрече со знакомыми? Многие сочетания одежды можно сделать визуально дорогими, если не пренебрегать аксессуарами и использовать их правильно.
Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Анастасия Хохлова.
Что важно помнить? Белый всегда должен оставаться белым. Также не забывайте: существует много оттенков, тот же бежевый бывает очень разным. Чтобы создавать действительно дорогие сочетания цветов, научитесь ориентироваться в температуре и яркости цвета, это точно пригодится!
Температура и яркость цвета - это важно (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Какие цветовые сочетания смотрятся дорого
- Белый и синий
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Белый и бежевый
- Бордовый и розовый
- Горчичный и белый
- Оранжевый и серый
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- Коричневый и бежевый
Эти цветовые сочетания смотрятся дорого (фото: instagram.com/absolutely_nastya)
Раньше стилист показала, какие тренды уже устарели в 2021.