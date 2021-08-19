ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 09:01
Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021 Что из одежды выбросить, а что оставить? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

В гардеробе каждой девушки есть вещи, которые уже устарели, есть актуальная база - вещи с длительным сроком годности и есть самый тренд!

Как отличить их друг от друга, чтобы осеню 2021 быть на модной волне, рассказала и показала стилистка Самаль Сан в своем микроблоге в instagram.

Актуальная база - как правило, это лаконичный, полуприлегающий крой одежды и минималистичный дизайн.

Тренды - остромодные вещи, вещи на пике моды в данный момент, интересные, с изюминкой.

Устаревшие - вещи, фасон которых на сегодняшний день устарел.

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021Пиджаки-оверсайз по-прежнему в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)

Украинские модели, которые прославились на весь мир своей необычной красотой

Что в тренде, что устарело: осень 2021

  • Пальто

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

  • Комбинезон

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021

  • Трикотажное платье

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

  • Свитер

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

  • Рубашка

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

  • Джинсы

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

  • Платье

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

  • Юбка

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

  • Тренч

Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021

Какие вещи преобладают у вас в шкафу (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист раскрыла секреты стиля Роузи Хантингтон-Уайтли.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки