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Для краси і при суглобових болях: лікар розповіла, як приймати колаген

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Четвер 22 липня 2021 20:01
Для краси і при суглобових болях: лікар розповіла, як приймати колаген Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Колаген - джерело отримання додаткового білка. Він розпадається на амінокислоти: пролін, гліцин, аргінін, глутамін, оксипролін, оксилізин - і в уже в такому вигляді використовується організмом.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва розповіла у своєму Instagram, що, в залежності від послідовності амінокислот, розрізняють 28 типів колагену, але застосовують типи 1, 2 і 3.

- 1 і 3 покращують стан шкіри, волосся і нігтів.

- 2 краще працює при суглобових болях.

Втрата колагену з віком - одна з ключових причин візуального старіння шкіри і втрати її еластичності. Але не треба будувати ілюзій, що, якщо приймати натщесерце, то він відразу перетвориться на власний колаген. Щоб це сталося, важливі багато факторів: здоровий шлунково-кишковий тракт, чисте структуроване харчування, гормональний баланс.⠀

Приймати колаген можна з будь-яким прийомом їжі. Пити в складі зелених коктейлів, броненапітков, допомагаючи собі невеликою дозою бетаїну.

Будь-яке добре засвоюване білкове харчування буде помітно відбиватися на шкірі.

Види колагену:

  • Тваринний - з великої рогатої худоби, курки,
  • Морський - з риби, морепродуктів.
  • Рослинного не буває.
  • Гідролізований - найбільш біодоступна форма. Буває і тваринний, і рибний.

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Ключовий момент у виборі колагену - яка у вас кислотність для засвоєння того чи іншого виду білка.

Щоб забезпечити організм власним колагеном, недостатньо вживання м'яса, важливо мати здоровий шлунок, який його переварить. Якщо у вас дисбактеріоз, СИБР, СИГР, знижена кислотність, отримати користь від добавок колагену буде важко. Крім хорошої кислотності, потрібна адекватна робота підшлункової залози, для того, щоб розщеплювати і засвоювати білок.

Для краси і при суглобових болях: лікар розповіла, як приймати колагенКолаген помітно покращує стан шкіри, волосся і нігтів (фото: pexels.com)

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У домашніх умовах можна легко отримати найдоступніший вид колагену - желатин. Він утворюється при тривалому варінні кісток і хрящів у вигляді бульйону. Якщо у вас немає часу на приготування, шукайте порошок або виробництво готових бульйонів.

Кістковий бульйон (не м'ясний!) - відмінна альтернатива покупному колагену в порошку, приймається натщесерце за 20 хвилин до їжі. Може використовуватися для приготування супів, соусів, іноді замінювати прийом їжі.

Також колаген пьють разом з вітаміном С і гіалуроновою кислотою.

Також корисні холодець і хаш (Вірменський суп).

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