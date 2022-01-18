Крещенский сочельник 2022: что запрещено сегодня делать и главные приметы этого дня

18 января православные всего мира отмечают день Навечерия Богоявления Господня или Крещенский сочельник.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
В этот день верующие придерживаются строгого поста. Также наши предки называли этот день "Голодная кутья". В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.
Наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили.
Крещенский вечер – это день покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью.
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