Водохресний святвечір 2022: що заборонено сьогодні робити і головні прикмети цього дня

18 січня православні всього світу відзначають день Навечір'я Богоявлення Господнього або Водохресний святвечір.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день віруючі дотримуються суворого посту. Також наші предки називали цей день "Голодна Кутя". У цей період припинялися рясні застілля і веселощі. Люди готувалися до посту, варили прісне сочиво без масла і сиру. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.
Наші предки вірили, що сніг, зібраний в водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали.
Водохресний вечір - це день покаяння, що готує віруючих до великого свята Хрещення Господнє, який відрізняється пишністю і урочистістю.
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