Водохресний святвечір 2022: що заборонено сьогодні робити і головні прикмети цього дня

18 січня православні всього світу відзначають день Навечір'я Богоявлення Господнього або Водохресний святвечір.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Традиції цього дня

У цей день віруючі дотримуються суворого посту. Також наші предки називали цей день "Голодна Кутя". У цей період припинялися рясні застілля і веселощі. Люди готувалися до посту, варили прісне сочиво без масла і сиру. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.

Наші предки вірили, що сніг, зібраний в водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали.

Водохресний вечір - це день покаяння, що готує віруючих до великого свята Хрещення Господнє, який відрізняється пишністю і урочистістю.

Головні прикмети цього дня:

Побачите повний місяць - буде розлив річок навесні.

Якщо зірки на небі в цю ніч яскраві - то ягнята дадуть хороше потомство.

Якщо випав сніг у Водохресний святвечір-рік будуть врожайним

Якщо на деревах багато снігу - буде багатий урожай плодів і меду.

Яка погода в цей день - така буде і на Масляну.

Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.

Якщо вночі зірок не видно-мало грибів буде восени.

Що не можна робити в цей день: