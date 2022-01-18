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Водохресний святвечір 2022: що заборонено сьогодні робити і головні прикмети цього дня

Автор: Styler

18 січня православні всього світу відзначають день Навечір'я Богоявлення Господнього або Водохресний святвечір.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Традиції цього дня

У цей день віруючі дотримуються суворого посту. Також наші предки називали цей день "Голодна Кутя". У цей період припинялися рясні застілля і веселощі. Люди готувалися до посту, варили прісне сочиво без масла і сиру. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.

Наші предки вірили, що сніг, зібраний в водохресний вечір, здатний зцілювати хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали.

Водохресний вечір - це день покаяння, що готує віруючих до великого свята Хрещення Господнє, який відрізняється пишністю і урочистістю.

Головні прикмети цього дня:

  • Побачите повний місяць - буде розлив річок навесні.
  • Якщо зірки на небі в цю ніч яскраві - то ягнята дадуть хороше потомство.
  • Якщо випав сніг у Водохресний святвечір-рік будуть врожайним
  • Якщо на деревах багато снігу - буде багатий урожай плодів і меду.
  • Яка погода в цей день - така буде і на Масляну.
  • Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.
  • Якщо вночі зірок не видно-мало грибів буде восени.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна прибирати в будинку, прати білизну, лаятися і ображатися.
  • Не можна думати про погане в цей день.
  • Не давайте і не беріть в борг, інакше весь рік будете віддавати.

Читайте також, як купатися на Водохреща і не захворіти.

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