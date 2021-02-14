Мишина показала, как проводит День влюбленных: не переставай будить меня среди ночи

"Так интересно выходит, 14 февраля мы проведем в самолете на высоте в 10к метров над уровнем океана. Это значит, что я, как обычно, буду бояться, а он, как обычно, будет держать меня за руку и утешать смешными историями..." - написала Мишина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса театра и кино подчеркнула, что Амуру не придется подниматься высоко в небо, чтобы выстрелить в сердце, потому что он давно уже это сделал.

Кроме того, Мишина в своем посту призналась в любви к Александру Эллерту.

"Я люблю тебя и хочу, чтобы ты еще крепче меня обнимал, еще чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя", - добавила победительница "Танцев со звездами-2019".

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Стоит отметить, что в своем Instagram Эллерт также написал признание в любви к Мишиной.

"В моем четырехкамерном сердце давно все занято тобой. Люблю тебя неистово, Ксю!" - написал Александр.

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