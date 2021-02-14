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Мишина показала, как проводит День влюбленных: не переставай будить меня среди ночи

Автор: Роман Мирончук

Ксения Мишина и Александр Эллерт весело проводили последнее время с детьми от предыдущих отношений в Доминикане, но теперь они будут возвращаться домой в Киев. При этом 14 февраля пара проведет в самолете.

Об этом бывшая "холостячка" рассказала на своей странице в Instagram.

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"Так интересно выходит, 14 февраля мы проведем в самолете на высоте в 10к метров над уровнем океана. Это значит, что я, как обычно, буду бояться, а он, как обычно, будет держать меня за руку и утешать смешными историями..." - написала Мишина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса театра и кино подчеркнула, что Амуру не придется подниматься высоко в небо, чтобы выстрелить в сердце, потому что он давно уже это сделал.

Кроме того, Мишина в своем посту призналась в любви к Александру Эллерту.

"Я люблю тебя и хочу, чтобы ты еще крепче меня обнимал, еще чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами "люблю тебя", - добавила победительница "Танцев со звездами-2019".

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Стоит отметить, что в своем Instagram Эллерт также написал признание в любви к Мишиной.

"В моем четырехкамерном сердце давно все занято тобой. Люблю тебя неистово, Ксю!" - написал Александр.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Самая крутая и красивая пара года!
  • Вы со своей любовью действительно космические;
  • Так трогательно;
  • Классные! Любви вам крепкой - крепкой!
  • Вы невероятные!

Напомним, Мишина и Эллерт публично поскандалили.

Мы также писали о том, что Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми покатались на квадрациклах в Доминикане.

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Новости Украины Ксения МишинаХолостячка
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