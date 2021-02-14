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Мішина показала, як проводить День закоханих: не переставай будити мене серед ночі

Автор: Роман Мирончук

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт весело проводили останнім часом з дітьми від попередніх відносин в Домінікані, але тепер вони будуть повертатися додому в Київ. При цьому 14 лютого пара проведе в літаку.

Про це колишня "холостячка" розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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"Так цікаво виходить, 14 лютого ми проведемо в літаку на висоті в 10к метрів над рівнем океану. Це означає, що я, як завжди, буду боятися, а він, як завжди, буде тримати мене за руку і втішати смішними історіями..." - написала Мішина.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса театру і кіно підкреслила, що Амуру не доведеться підійматися високо в небо, щоб вистрілити в серце, бо він давно вже це зробив.

Крім того, Мишина у своєму посту зізналася в любові до Олександра Еллерта.

"Я люблю тебе і хочу, щоб ти ще міцніше мене обіймав, ще частіше цілував і ніколи не переставав будити серед ночі сонними словами "люблю тебе", - додала переможниця "Танців з зірками-2019".

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Варто зазначити, що у своєму Instagram Еллерт також написав зізнання в любові до Мішиної.

"У моєму чотирикамерному серці давно все зайнято тобою. Люблю тебе несамовито, Ксю!" - написав Олександр.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Найкрутіша і красива пара року!
  • Ви зі своєю любов'ю дійсно космічні;
  • Так зворушливо;
  • Класні! Любові вам міцної - міцної!
  • Ви неймовірні!

Нагадаємо, Мішина та Еллерт публічно поскандалили.

Ми також писали про те, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з дітьми покаталися на квадрациклах в Домінікані.

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Новини України Ксения МишинаХолостячка
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