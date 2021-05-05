Стилист назвала топ ошибок в одежде, которые сильно дешевят образ

Люди, которые умеют красиво одеваться, везунчики: родились отменным вкусом, с закрытыми глазами создают образы, благодаря врожденному чувству стиля, полученному с молоком матери. Но остальным расстраиваться не стоит - всему можно научиться.

"Когда происходит процесс поиска своего собственного стиля и его становление, девушки часто совершают одни и те же ошибки. Пытаясь повторить образ любимого fashion-блогера в повседневной жизни, мы часто забываем, что лук для будней и яркого фото в Instagram - это две разные истории", - рассказала Зоя.

Берите идеи, но не копируйте слепо (фото: instagram.com/leoniehanne)

Да, мы можем ими ежедневно вдохновляться и заимствовать отличные идеи. Но слепо копировать и использовать формулу целиком и полностью, от шляпки до цвета шнурков, не стоит. Иначе рискуете потерять индивидуальность или сойти за городского сумасшедшего, а своими гиперстараниями превратить образ в масло масляное, а не в шик-блеск-красота, напомнила стилист.

Ошибки, которые дешевят образ

1. Образ "на грани".

2. Потертости и дырки.

3. Перегруженный образ.

4. Прововес "дорого-богато" - "худо-бедно".

5. Не переборщите.

6. Мимишные принты часто смотрятся дешево.

7. Ловушка с антитрендами.

Не допускайте эти ошибки (фото: instagram.com/ya_zoya_)