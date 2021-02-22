В квартире Оли Поляковой случилось серьезное ЧП: падало на голову моим детям

"Я просила ЖЭК убрать снег еще в прошлую пятницу. Всем было наплевать. Выходные - текли потолки. А сегодня утром, когда мои дети собирались в школу, были в этой квартире. И это все начало падать", - возмущается Полякова.

Певица показала разгром в квартире. Большие куски потолка обвалились и валяются по всей квартире.

"Вы хоть представляете этот ущерб? Я хочу матюкаться, я хочу говорить матом. Я просила этих с*к. Я просила их убирать снег, а сегодня они пришли убирать, твари. Неделю это все текло на голову, и вот, посмотрите, что творится", - не скрывает гнева звезда.

Полякова говорит, что куски потолка падали прямо на голову детям, которые были утром в квартире. Артистка жалуется, что пострадал кожаный диван и вот-вот упадет люстра.

Оля говорит, что неоднократно просила и обращалась в обслуживающую компанию, но все безрезультатно.

"Посмотрите, это дом на Институтской. Это дом в центре города. Вот так вот это все лежит. Вот так вот это все валяется. Вот так я теперь живу. Спасибо огромное за внимание. Пошли вы все, ЖЭКи, коммунальные службы все в Ж", - возмущается Полякова.

Она говорит, что платит 35 тысяч гривен коммуналки ежемесячно, но отношение коммунальщиков к жильцам - отвратительное.

У Оли Поляковой обвалился потолок в квартире (видео: instagram.com/polyakovamusic)