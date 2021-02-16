Полякова показала, как у нее в квартире течет потолок в центре Киева

Популярная украинская певица Оля Полякова показала своим подписчикам, как у нее дома в квартире протекает потолок . При этом ей приходиться даже подставлять посуду и ведра, чтобы вода не капала на пол.

Видео со своей квартиры в Печерском районе она опубликовала в Instagram-сториз .

На видео можно заметить, что из-за воды на потолке во многих местах появились желтые пятна и разводы.

Оля Полякова пожаловалась на протекающий потолок в квартире (видео: YouTube)

Артистка также зашла в комнату к своей старшей дочери Маше, чтобы показать, что и у нее в комнате протекает потолок. При этом из-за воды даже мокрая стена, а в углу стоит ведерко.

В это время 16-летняя дочь находилась в своей кровати и сказали матери, чтобы она вышла из ее комнаты.

Полякова также показала огромные сосульки, которые свисают с крыши и достают до ее окна. Певица заявила, что после многочисленных обращений в ЖЭК наконец-то пришел человек, который сбил сосульки.

При этом видно, что они падают на землю, и внизу могут проходить люди, поскольку ничего не ограждено.