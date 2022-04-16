Лазарева суббота: что можно и нельзя делать в этот особенный день: все приметы

16 апреля 2022 года поправославному календарю отмечается Лазарева суббота - день перед Вербным воскресеньем. Сегодня христиане вспоминают чудо воскрешения Спасителем праведного Лазаря.
Что можно и нельзя делать, какие традиции, у кого день ангела и какие важные события произошли - читайте ниже в материале Lite.
В этот день православные христиане воспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря, которое было совершено в удостоверение грядущего воскресения всех умерших. Празднование Лазаревой субботы установлено с древних времён и этот праздник предваряет Вход Господень в Иерусалим.
В народе эта дата наиболее известна как Березовый день. Приметы на 16 апреля всегда почитались, считалось, что они помогают избежать серьезной болезни, которая может прицепиться к каждому, даже к самому здоровому и сильному человеку.
В этот церковный праздник следует посетить церковную службу, помолиться и причаститься. Верующие в Лазареву субботу молятся Богу о выздоровлении от болезней. Если по какой-то причине не получается сходить в храм, молитву можно прочесть и дома.
Также в этот день верующие святят в церкви вербочки.
Продолжается Великий пост – праздничный стол должен быть постным, однако в меню можно включить икру любой рыбы и немного вина.
В праздник категорически нельзя ругаться и сквернословить, заниматься физическим трудом, работой по дому и на земле, рукоделием. Также под запретом супружеская близость, шумные развлечения и злоупотребление алкоголем.
Именины в этот день отмечают Кирилл и Иван. Поздравьте их с днем ангела!
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