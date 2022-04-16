RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лазарева субота: що можна і не можна робити в цей особливий день: всі прикмети

Яке свято відзначається 16 квітня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

16 квітня 2022 року поправним календарем відзначається Лазарева субота - день перед Вербною неділею. Сьогодні християни згадують чудо воскресіння Спасителем праведного Лазаря.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

У цей день православні християни згадують чудо воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря, яке було скоєно в посвідчення прийдешнього воскресіння всіх померлих. Святкування Лазаревої суботи встановлено з давніх часів і це свято передує Вхід Господній в Єрусалим.

У народі ця дата найбільш відома як березовий день. Прикмети на 16 квітня завжди шанувалися, вважалося, що вони допомагають уникнути серйозної хвороби, яка може причепитися до кожного, навіть до самого здоровому і сильній людині.

Що потрібно зробити в Лазареву суботу

У це церковне свято слід відвідати церковну службу, помолитися і причаститися. Віруючі в Лазареву суботу моляться Богу про одужання від хвороб. Якщо з якоїсь причини не виходить сходити в храм, молитву можна прочитати і вдома.

Також в цей день віруючі святять в церкві вербочки.

Триває Великий піст - святковий стіл повинен бути пісний, однак в меню можна включити ікру будь-якої риби і трохи вина.

Що не можна робити в Лазареву суботу

У свято категорично не можна лаятися і лихословити, займатися фізичною працею, роботою по дому і на землі, рукоділлям. Також під забороною подружня близькість, галасливі розваги і зловживання алкоголем.

Головні прикмети цього дня:

  • Багато березового соку - літо дощовим буде.
  • Берізки "опушаються" рано – чекайте сухого літа.
  • Багато лебедів 11 квітня – навесні буде тепло.
  • Якщо "опушається" вільха в цей період - чекайте мокрого літа.
  • Сороки гнізда низько в'ють - влітку будуть грози.

Іменини в цей день відзначають Кирило та Іван. Привітайте їх з днем ангела!

Як ми раніше повідомляли, синоптики дали детальний прогноз погоди на Великдень.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні