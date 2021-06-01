UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лечить желудок и убрать кофе: косметолог раскрыла секреты ухода при розацеа

Автор: Татьяна Турчаникова

Розацеа - заболевание кожи с появлением эритемы (покраснения). Отличие от купероза: при куперозе кожа гладкая, при розацеа - воспаленная, с уплотнениями.

Косметолог Яна Фокси в своем Instagram рассказала об особенностях по уходу за кожей при куперозе и при розацеа - и объяснила, как правильно ухаживать за кожей в том и в том случае.

При длительной розацеа без лечения:

  • Покраснение становится устойчивым.
  • При расширенных сосудах происходит обезвоживание кожи, сухость.
  • Активируются сальные железы, что влечет акне (Acne rosacea) и гиперкератоз (утолщение кожи).
  • В этой среде активизируется демодекс (демодекоз) + чувствительность кожи.⠀

Причины: иммунные, сосудистые или ЖКТ нарушения, наследственность. В подавляющем большинстве это гипоацидность (низкая кислотность желудочного сока), бактерия H.Pylori, гастрит.

Кожа скажет "спасибо" (фото: pexels.com)

Что делать?⠀

1. Если при куперозе нужно лечить сосуды, при розацеа - желудок и кишечник. Следует работать с гастроэнтерологом: устранить гипоацидность, восстановить микрофлору и слизистую кишечника. Чаще это решается не столько лекарствами, сколько питанием.

2. Укреплять сосуды: за внешние покраснения ответственны они. Следует согласовать с врачом применение: витамина С и К2, рутина, куркумина / берберина, метилсульфонилметана / астаксантина, ресвератрола.

3. Минимизировать резкие перепады температур (и бани на время обострения), высокие физ. нагрузки, кофе, алкоголь, горячее, острое, жареное.

Меры лечения:⠀

  • Обратиться к врачу. Некоторые врачи могут назначить роаккутан. Не делайте этого, если это не последние степени розацеа.
  • В чистках нет большого смысла, т. к. в пустулах при розацеа чаще всего нет содержимого, и вычищать там нечего.
  • Покраснение можно уменьшить (на полгода - год) фототерапией.

Не дайте глине высохнуть: косметолог раскрыла секреты домашнего ухода за кожей

Уход:

Убираем:

  • Мицеллярная вода.

  • Скрабы.

  • Полотенца (заменить на бумажные).

  • Щетки для умывания (в т. ч. Foreo).
  • Спирт (Alcohol) в составе.
  • Масла.
  • "Натуральная" косметика.⠀

Выбираем:

  • Мягкое очищение теплой (не холодной и не горячей) не проточной (кипяченой, очищеной) водой.
  • Пилинг мягкими кислотами (BHA, PHA) /энзимами.
  • Азелаиновая кислота.
  • SPF-кремы на открытом солнце.
  • Увлажнение.
  • Глина (если подходит, при стадии с высыпаниями).
  • Восстановление липидного барьера.
  • Успокаивающие компоненты: пантенол, ниацинамид, азулен.
  • Пребиотики (особенно при демодекозе).

Напомним, косметолог назвала незаменимый продукт от целлюлита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины здоровьекожакосметолог