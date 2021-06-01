Лечить желудок и убрать кофе: косметолог раскрыла секреты ухода при розацеа

Розацеа - заболевание кожи с появлением эритемы (покраснения). Отличие от купероза: при куперозе кожа гладкая, при розацеа - воспаленная, с уплотнениями.
Косметолог Яна Фокси в своем Instagram рассказала об особенностях по уходу за кожей при куперозе и при розацеа - и объяснила, как правильно ухаживать за кожей в том и в том случае.
При длительной розацеа без лечения:
Причины: иммунные, сосудистые или ЖКТ нарушения, наследственность. В подавляющем большинстве это гипоацидность (низкая кислотность желудочного сока), бактерия H.Pylori, гастрит.
Кожа скажет "спасибо" (фото: pexels.com)
1. Если при куперозе нужно лечить сосуды, при розацеа - желудок и кишечник. Следует работать с гастроэнтерологом: устранить гипоацидность, восстановить микрофлору и слизистую кишечника. Чаще это решается не столько лекарствами, сколько питанием.
2. Укреплять сосуды: за внешние покраснения ответственны они. Следует согласовать с врачом применение: витамина С и К2, рутина, куркумина / берберина, метилсульфонилметана / астаксантина, ресвератрола.
3. Минимизировать резкие перепады температур (и бани на время обострения), высокие физ. нагрузки, кофе, алкоголь, горячее, острое, жареное.
Меры лечения:⠀
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Убираем:
Мицеллярная вода.
Скрабы.
Полотенца (заменить на бумажные).
Выбираем: