Лікувати шлунок і прибрати каву: косметолог розкрила секрети догляду при розацеа

Розацеа - захворювання шкіри з появою еритеми (почервоніння). Відмінність від купероза: при куперозі шкіра гладка, при розацеа - запалена, з ущільненнями.
Косметолог Яна Фоксі у своєму Instagram розповіла про особливості по догляду за шкірою при куперозі і при розацеа - і пояснила, як правильно доглядати за шкірою в тому і в тому випадку.
При тривалій розацеа без лікування:
Причина: імунні, судинні порушення, порушення роботи шлунково-кишкового тракту порушення, спадковість. У переважній більшості це гіпоацидність (низька кислотність шлункового соку), бактерія H. Pylori, гастрит.
Шкіра скаже "спасибі" (фото: pexels.com)
1. Якщо при куперозі потрібно лікувати судини, при розацеа - шлунок і кишечник. Слід працювати з гастроентерологом: усунути гіпоацидність, відновити мікрофлору і слизову кишечника. Найчастіше це вирішується не стільки ліками, скільки харчуванням.
2. Зміцнювати судини: за зовнішні почервоніння відповідальні вони. Слід узгодити з лікарем застосування: вітаміну С і К2, рутину, куркуміну / берберину, метилсульфонілметану / астаксантину, ресвератрола.
3. Мінімізувати різкі перепади температур (і лазні на час загострення), високі фізичны навантаження, каву, алкоголь, гаряче, гостре, смажене.
Заходи лікування:⠀
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Прибирати:
Міцелярна вода.
Скраби.
Рушники (замінити на паперові).
Вибирати: