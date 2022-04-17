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Лидер группы O.Torvald Женя Галич вступил в ряды ВСУ (видео)

Фото: Женя Галич вступил в ряды ВСУ
Автор: Людмила Жукова

Вслед за другими украинскими знаменитостями оружие взял в руки лидер группы O.Torvald Женя Галич. Теперь он будет защищать Украину от оккупантов в рядах ВСУ.

Об этом стало известно из публикации коллектива в Instagram.

"Женя присоединился к рядам ВСУ. Женя, надавай там оркам по зубам!" – поддержали музыканта его коллеги.

Женя Галич вступил в ряды ВСУ (фото: instagram.com/otorvald)

На своей страничке в соцсети Женя Галич опубликовал видео в военной форме, в котором попросил поклонников и волонтеров найти комплекты летней формы для его подразделения.

"Привет. Ищу варианты 110 комплектов летней формы своего подразделения. Если знаете кто отшивает, или привозит – буду рад информации", - написал артист.

До этого фронтмен группы O.Torvald волонтерил и помогал найти все необходимое для украинских защитников.

Как мы ранее писали, Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку.

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