Лидер группы O.Torvald Женя Галич вступил в ряды ВСУ (видео)

"Женя присоединился к рядам ВСУ. Женя, надавай там оркам по зубам!" – поддержали музыканта его коллеги.

Женя Галич вступил в ряды ВСУ (фото: instagram.com/otorvald)

На своей страничке в соцсети Женя Галич опубликовал видео в военной форме, в котором попросил поклонников и волонтеров найти комплекты летней формы для его подразделения.

"Привет. Ищу варианты 110 комплектов летней формы своего подразделения. Если знаете кто отшивает, или привозит – буду рад информации", - написал артист.

До этого фронтмен группы O.Torvald волонтерил и помогал найти все необходимое для украинских защитников.