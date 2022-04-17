Лідер гурту O. Torvald Женя Галич вступив до лав ЗСУ (відео)

Слідом за іншими українськими знаменитостями зброю взяв у руки лідер гурту O. Torvald Женя Галич. Тепер він захищатиме Україну від окупантів у лавах ЗСУ.
Про це стало відомо з публікації колективу в Instagram.
"Женя приєднався до лав ЗСУ. Женя, надавай там оркам по зубах!"- підтримали музиканта його колеги.
На своїй сторінці в соцмережі Женя Галич опублікував відео у військовій формі, в якому попросив шанувальників і волонтерів знайти комплекти літньої форми для його підрозділу.
"Привіт. Шукаю варіанти 110 комплектів літньої форми свого підрозділу. Якщо знаєте хто відшиває, або привозить - буду радий інформації", - написав артист.
До цього фронтмен гурту O. Torvald волонтерив і допомагав знайти все необхідне для українських захисників.
Як ми раніше писали, Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку.