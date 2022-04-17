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Лідер гурту O. Torvald Женя Галич вступив до лав ЗСУ (відео)

Фото: Женя Галич вступив до лав ЗСУ
Автор: Людмила Жукова

Слідом за іншими українськими знаменитостями зброю взяв у руки лідер гурту O. Torvald Женя Галич. Тепер він захищатиме Україну від окупантів у лавах ЗСУ.

Про це стало відомо з публікації колективу в Instagram.

"Женя приєднався до лав ЗСУ. Женя, надавай там оркам по зубах!"- підтримали музиканта його колеги.

Женя Галич вступив до лав ЗСУ (фото: instagram.com/otorvald)

На своїй сторінці в соцмережі Женя Галич опублікував відео у військовій формі, в якому попросив шанувальників і волонтерів знайти комплекти літньої форми для його підрозділу.

"Привіт. Шукаю варіанти 110 комплектів літньої форми свого підрозділу. Якщо знаєте хто відшиває, або привозить - буду радий інформації", - написав артист.

До цього фронтмен гурту O. Torvald волонтерив і допомагав знайти все необхідне для українських захисників.

Як ми раніше писали, Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку.

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