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Лилия Подкопаева вакцинировалась от COVID-19: "сделала осознанный шаг!"

Автор: Владимир Костырин

Знаменитая украинская гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева вакцинировалась от коронавируса в США, где проживает и работает с 2017 года. Спортсменка также поделилась первыми ощущениями от прививки.

Об этом Подкопаева рассказала в своем Instagram.

Чемпионка уточнила, что привилась препаратом Pfizer.

Вакцинация проходила на территории спортивного стадиона "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Mercedes-Benz Stadium) в городе Атланта, штат Джорджия.

Лилия опубликовала фото, как ей делают укол, а также призналась, что рада прививке.

"Благодарю всех, кто организует кампанию по вакцинации - и всех, кто делает прививки", - подписала она снимок.

Лилия Подкопаева вакцинировалась от COVID-19 (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

В сети подписчики спортсменки поздравляют ее с успешно сделанной прививкой от опасного вируса, однако некоторые "антивакцинаторы" озвучивают и свой скепсис. Кроме того, фолловеры интересуются подробностями, как все прошло. Среди них и украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в комментариях к посту спросила: "и как?" На что Подкопаева отметила, что "полет нормальный".

На просьбу певицы TAYANNA "если можно потом честно рассказать о своем состоянии после прививки" Лилия призналась, что у нее сперва "были сомнения по поводу вакцинации, но пообщавшись с врачами, я сделала осознанный шаг! Пока все хорошо, но я прислушиваюсь к себе".

Ранее сообщалось, что Лилия Подкопаева, которая третий раз замужем и трижды мама, удивила необычной историей любви с мужем в США.

Напомним, что перед этим Лилия Подкопаева рассказала о роскошном подарке мужа в честь появления на свет дочери.

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Новости Украины Лилия ПодкопаевавакцинацияВакцина от коронавируса
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