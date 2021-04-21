Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19: "зробила усвідомлений крок!"

Чемпіонка уточнила, що щеплення робила препаратом Pfizer.

Вакцинація проходила на території спортивного стадіону "Мерседес-Бенц Стедіум" (Mercedes-Benz Stadium) в місті Атланта, штат Джорджія.

Лілія опублікувала фото, як їй роблять укол, а також зізналася, що рада щепленню.

"Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації - і всім, хто робить щеплення", - підписала вона знімок.

Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19 (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

У мережі підписники спортсменки вітають її з успішно зробленим щепленням від небезпечного вірусу, проте деякі "антивакцинатори" озвучують і свій скепсис. Крім того, фоловери цікавляться подробицями, як все пройшло. Серед них і українська телеведуча Леся Нікітюк, яка в коментарях до посту запитала: "і як?" На що Подкопаєва зазначила, що "політ нормальний".

На прохання співачки TAYANNA "якщо можна потім чесно розповісти про свій стан після щеплення" Лілія зізналася, що у неї спершу "були сумніви з приводу вакцинації, але поспілкувавшись з лікарями, я зробила усвідомлений крок! Поки все добре, але я прислухаюся до себе".