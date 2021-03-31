Была бы лишней: жена Остапчука пояснила, почему не поехала на похороны его близкого человека

У популярного украинского ведущего Владимира Остапчука на днях скончалась бабушка по линии отца, которой было 95 лет. Шоумен поехал на похороны в Умань, но его новая жена Кристина Горняк осталась дома.
Кристина объяснила, почему не поехала вместе с мужем в Instagram Stories.
Девушка отметила, что она была бы лишней на похоронах человека, которого никогда не видела. Она призналась, что поддерживала мужа в то время, когда его бабушка находилась в тяжелом состоянии.
"Это семейное событие. Их семьи. Я им очень сопереживаю, поговорила по телефону и поддержала всех. Но не думаю, что обязана придерживаться траура в данном случае либо быть на похоронах. Также, считаю, может сделать Вова, если уйдет в мир иной моя бабушка", - заявила Кристина Остапчук.
Напомним, Остапчука довели до слез на шоу "Маска". Это сделал Дракон, который романтической песней заставил плакать просто всех. Это произошло во время последнего, 10-го выпуска шоу.
Ранее обнаженные Владимир Остапчук с женой взбудоражили сеть пикантным фото в ванне. Ведущий выложил жаркий кадр с отдыха на Мальдивах, на котором они с Кристиной позируют в ванне полностью обнаженными.
Горняк лучезарно улыбалась в объектив и держала бокал с шампанским, а Владимир был чуть подальше, и немного показал свой торс.