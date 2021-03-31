UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Была бы лишней: жена Остапчука пояснила, почему не поехала на похороны его близкого человека

Автор: Lite

У популярного украинского ведущего Владимира Остапчука на днях скончалась бабушка по линии отца, которой было 95 лет. Шоумен поехал на похороны в Умань, но его новая жена Кристина Горняк осталась дома.

Кристина объяснила, почему не поехала вместе с мужем в Instagram Stories.

Девушка отметила, что она была бы лишней на похоронах человека, которого никогда не видела. Она призналась, что поддерживала мужа в то время, когда его бабушка находилась в тяжелом состоянии.

"Это семейное событие. Их семьи. Я им очень сопереживаю, поговорила по телефону и поддержала всех. Но не думаю, что обязана придерживаться траура в данном случае либо быть на похоронах. Также, считаю, может сделать Вова, если уйдет в мир иной моя бабушка", - заявила Кристина Остапчук.

Cкриншот с Instagram

Напомним, Остапчука довели до слез на шоу "Маска". Это сделал Дракон, который романтической песней заставил плакать просто всех. Это произошло во время последнего, 10-го выпуска шоу.

Ранее обнаженные Владимир Остапчук с женой взбудоражили сеть пикантным фото в ванне. Ведущий выложил жаркий кадр с отдыха на Мальдивах, на котором они с Кристиной позируют в ванне полностью обнаженными.

Горняк лучезарно улыбалась в объектив и держала бокал с шампанским, а Владимир был чуть подальше, и немного показал свой торс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ОстапчукКристина Горняк
Читайте также
Всегда буду рядом: Владимир Остапчук растрогал нежным фото с сыном-именинником
Бывшая жена Остапчука снова уличила ведущего в обмане: 14 секунд для сторис
Прогноз погоды