Не меньшая проблема, чем скинуть: эндокринолог рассказала, как набрать вес

Чтобы оставаться здоровым и стройным человеком, нужно ставить себе целью не похудение, а нормализацию веса. Потому что набрать вес - не меньшая проблема, чем его скинуть.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Я давно занимаюсь проблемой увеличения веса - и для себя, и для пациентов. Большое количество сладкого, фрукты, калорийная еда, частые приемы пищи - все это было безрезультатно. И приводило только к нарушению состояния здоровья в виде различных проблем с пищеварением.

Даже калорийная еда иногда не помогает набрать вес (фото: pexels.com)

Как набрать вес, на что нужно обратить внимание

1. Катаболический эффект кортизола.

Когда вы в стрессе, кортизол "выжигает" ваши мышцы. Чтобы вы не делали, вы не будете набирать вес. Именно стресс является частой причиной, если недостаток веса не связан с другими серьезными патологиями. Пример такой патологии - гипертиреоз, когда повышена функция щитовидной железы.

Поэтому вашей основной стратегией должна стать коррекция стрессовых состояний.

Используйте все, что вам доступно: медитации, дыхательные практики, ванны с солью Эпсом, ароматерапию, прогулки на природе, любые техники расслабления.

2. Нормализация работы ЖКТ.

Чтобы набрать вес, нужно не только есть, но и усваивать питательные вещества: белки, углеводы, жиры, витамины и микроэлементы. Советую обратить внимание на поджелудочную железу - снижение выработки ферментов (хронический панкреатит), слизистую желудка и нормальную кислотность желудочного сока. У меня есть публикации об этом.

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3. Нормализация сна.

Невозможно набрать вес, если нарушен режим сна и бодрствования. Засыпать нужно до 23 ч. Тогда полученный гормон сна мелатонин сможет снизить уровень гормона стресса кортизола.

4. Режим питания.

Завтракайте не позднее 40 минут после пробуждения. Не позже 10 утра. Избегайте фруктов, фруктовых смузи и соков. Если у вас плохая переносимость голода, что часто встречается при стрессе, допустимы перекусы или дробное питание. Ешьте кислое, если у вас нет гиперацидности (повышенной кислотности желудочного сока). Не используйте кофе и кофеиносодержащие напитки. Не пейте алкоголь. Ограничивайте трансжиры и слишком прожаренную пищу.

5. Ешьте овощи всех цветов радуги каждый день, проростки, молодые овощи по сезону.

6. В дополнение можно использовать белковые коктейли и аминокислоты.