Лучше съесть кусок торта: эндокринолог рассказала, какие сахарозаменители выбирать

"Какие сахарозаменители я рекомендую? Никакие! Здоровый человек может себе позволить углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы вполне допустимо", - рассказала Григорьева.

Она добавила, что при нарушениях углеводного обмена, хроническом воспалении, плачевном состоянии микробиома, сахзамы (СЗ) могут усугубить состояние.

"А ведь именно в этот период люди решают завязать с сахаром и часто переключаются на СЗ. Но это самообман и довольно вредная привычка", - рассказала врач.

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Какие сахарозаменители выбрать (фото: pexels.com)

Какие сахарозаменители выбрать

"Если зависимость от сладкого невозможно сильная, то, как временный костыль, допустимы эритрит и стевия", - советует Григорьева.

На тот период, когда человек не просто хочет перейти на sugar free, а пытается разобраться в тяге к сладкому - психологическая это причина или биохимическая. Но без иллюзий и зная о негативных последствиях СЗ.

Чем опасны сахарозаменители

СЗ взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус, и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар.

Здесь лучше поработать с психологом, чем обманывать рецепторы.

Рецепторы сладкого есть и во рту, и в кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр.

Так, стимулируя их в желудке, СЗ увеличивают производство грелина - гормона голода и усиливают аппетит. Постоянное чувство голода - не лучший спутник человека, правда?

При воздействии СЗ на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности.

Чем еще грозят сахарозаменители:

часть из них из них усугубляют СИБР и СИГР,

увеличивают риск ИР и СД 2 типа,

повышают частоту нейродегенеративных заболеваний,

полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, так как усиливают желчеотток,

нарушают синтез дофамина и серотонина,

провоцируют аллергические реакции.

"По мне, так лучше иногда позволять себе кусочек тортика, чем обманываться сахзамами", - подытожила эндокринолог.