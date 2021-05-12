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Лучше съесть кусок торта: эндокринолог рассказала, какие сахарозаменители выбирать

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие люди пытаются стать sugar free и разобраться в тяге к сладкому. Если зависимость от сладкого невозможно сильная, то есть определенные сахарозаменители, которые можно использовать, как "временный костыль".

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

"Какие сахарозаменители я рекомендую? Никакие! Здоровый человек может себе позволить углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы вполне допустимо", - рассказала Григорьева.

Она добавила, что при нарушениях углеводного обмена, хроническом воспалении, плачевном состоянии микробиома, сахзамы (СЗ) могут усугубить состояние.

"А ведь именно в этот период люди решают завязать с сахаром и часто переключаются на СЗ. Но это самообман и довольно вредная привычка", - рассказала врач.

Какие сахарозаменители выбрать (фото: pexels.com)

Какие сахарозаменители выбрать

"Если зависимость от сладкого невозможно сильная, то, как временный костыль, допустимы эритрит и стевия", - советует Григорьева.

На тот период, когда человек не просто хочет перейти на sugar free, а пытается разобраться в тяге к сладкому - психологическая это причина или биохимическая. Но без иллюзий и зная о негативных последствиях СЗ.

Чем опасны сахарозаменители

  • СЗ взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус, и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар.

Здесь лучше поработать с психологом, чем обманывать рецепторы.

  • Рецепторы сладкого есть и во рту, и в кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр.

Так, стимулируя их в желудке, СЗ увеличивают производство грелина - гормона голода и усиливают аппетит. Постоянное чувство голода - не лучший спутник человека, правда?

  • При воздействии СЗ на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности.

Чем еще грозят сахарозаменители:

  • часть из них из них усугубляют СИБР и СИГР,
  • увеличивают риск ИР и СД 2 типа,
  • повышают частоту нейродегенеративных заболеваний,
  • полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, так как усиливают желчеотток,
  • нарушают синтез дофамина и серотонина,
  • провоцируют аллергические реакции.

"По мне, так лучше иногда позволять себе кусочек тортика, чем обманываться сахзамами", - подытожила эндокринолог.

Напомним, нутрициолог рассказала, как есть и не толстеть - что такое медленная готовка.

Раньше мы писали, диетолог назвала простые продукты для упругой кожи - диета для молодости.

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